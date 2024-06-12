الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قرار عاجل من وزير القوى العاملة.. إجازة عيد الأضحى 2024 وحقيقة احتسابها من الرصيد

وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة

صدر قبل ساعات قرار وزير القوى العاملة اجازة عيد الاضحى 2024، لتحسم الجدل بشأن موعد وأيام إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص البالغ عدد أكثر من 20 مليون شخص، وذلك على خلفية إعلان رئيس مجلس الوزراء قراره بشأن موعد إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الحكومى.

إجازة عيد الأضحى 2024

وطبقًا لقرار وزير القوى العاملة، تبدأ إجازة عيد الأضحى 2024 اعتبارًا من يوم السبت الموافق 15 يونيو وحتى الثلاثاء الموافق 18 يونيو الجارى 2024، والتى تكون إجازة بأجر كامل، للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل.

قرار وزير القوى العاملة

ونص القرار على أن يكون يومي الأربعاء والخميس 19 و20 يونيو إجازة من رصيد الإجازة السنوية للعامل، مع جواز تشغيل العامل فى هذه الأيام أو بعضها، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر طبقا لنص المادة (52) من قانون العمل.

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موعد إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص والبنوك

إجازة عيد الاضحى 2024 للقطاع العام والخاص

بينما اعتمد مجلس الوزراء إجازة عيد الأضحى للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1922 لسنة 2024.

وجاء نص القرار في مادته الأولى على أن: " تكون الفترة من السبت الموافق 15 يونيو حتى الخميس 20 يونيو إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

تعطيل العمل بالبنوك

فى سياق متصل، يعطل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر لمدة 5 أيام، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024 حتى يوم الخميس الموافق 20 يونيو 2024، بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك، اعمالًا لقرار البنك المركزى.

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