الخميس 16 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصرع وإصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بالإسماعيلية

إسعاف
إسعاف

شهد طريق 36 الحربي بالإسماعيلية، تصادم سيارتين، مما أدى لمصرع سيدة وإصابة ٣ أشخاص آخرين.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء هشام مروان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، تلقي إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق 36 الحربى ما بين مفارق البعالوة والقصاصين.

وعلى الفور انتقلت ضباط المباحث ومرفق الإسعاف لمكان الحادث وتبين سيارة رقم 2743 "ر ج ل" مصر مع سيارة رقم 7684 "ق ف ب" مصر ونقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

بالأسماء.. تفاصيل الحالة الصحية للمصابين
وأسفر الحادث عن إصابة محمد السيد سلمى سالم، 43 عاما، مقيم بلبيس، مصاب بغيبوبة تامة مع نزيف من الفم والأنف والأذن مع اشتباه نزيف داخلى بالمخ، مجهول الاسم، فى العقد الخامس، غيبوبة تامة مع اشتباه كسر بالجمجمة مع اشتباه نزيف داخلى بالمخ، أحمد حسين عبدالفتاح عبد الخالق، 22 عاما، بنها، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، نصرة السيد دياب، 45 عاما، بلبيس "متوفاة".

وحرر محضر بالواقعة وجار معرفة أسباب الحادث.

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