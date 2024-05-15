السيطرة على حريق ببركة بوص وحشائش بقرية المحسمة القديمة بالإسماعيلية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالتعاون مع الوحدة المحلية لقرية المحسمة القديمة بـالإسماعيلية، من السيطرة على حريق اندلع في ببوص وحشائش، بجانب طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي.

تفاصيل الحريق

تلقت الوحدة المحلية لقرية المحسمة القديمة، التابعة لمركز ومدينة القصاصين الجديدة، اليوم الأربعاء، إخطارًا بنشوب حريق ببوص وحشائش، بجانب طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتعامل الفوري والاستجابة السريعة مع أي طارئ يواجه المحافظة وفق خطة موضوعة مسبقًا.

وعلى الفور قامت الوحدة المحلية لقرية المحسمة القديمة، بإبلاغ نائب رئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة وإدارة الحماية المدنية، والتي توجهت لمكان الحريق محل البلاغ.

وقد قامت إدارة الحماية المدنية بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين الجديدة بالسيطرة على الحريق وإخماده تمامًا دون وقوع أي إصابات بشرية.