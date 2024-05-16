تكليف وكلاء جُدد لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة قناة السويس

أصدر الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، قرارًا بتكليف الدكتور محمود المتولى عطيه على عوض الأستاذ بقسم اللغة الفرنسية وآدابها بكلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة قناة السويس للقيام بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

كما أصدر رئيس الجامعة قرارًا بتكليف الدكتور محمود إبراهيم محمد عبد الرحمن الضبع الأستاذ بقسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة قناة السويس للقيام بعمل وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

واستقبل الدكتور ناصر مندور كلا من الدكتور محمود إبراهيم والدكتور محمود المتولي لتسليمهم القرار متمنيًا لهما التوفيق والسداد.

وحضر مراسم تسليم القرار الدكتور عادل السعدني عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية.

"آداب القناة" تستقبل أحدث أجهزة الرفع المساحي لتدريب الطلاب

استقبل الدكتور ناصر سعيد مندور رئيس جامعة قناة السويس، يرافقه الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب، الدكتور عادل السعدني عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة قناة السويس، والدكتور محمد رشاد الدسوقي رئيس قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية بالكلية، أجهزة الرفع المساحي "3D laser scanner X7".

وشاهد الدكتور ناصر مندور، أحدث أجهزة الرفع المساحي "3D laser scanner X7" الذي استقدمته كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ بهدف تدريب الطلاب وفقًا لأحدث الأساليب العلمية.

أجهزة متطورة لتدريب الطلاب على إجراء العمليات المساحية الميدانية

وقال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إن الهدف من استحداث تلك الأجهزة المتطورة هو تدريب الطلاب على إجراء العمليات المساحية الميدانية المتنوعة، وكذلك تدريبهم على طرق الرفع والتوقيع الميداني، من خلال عمل مشروع رفع مساحي متكامل لمنطقة محدد، ومن ثَم توقيع عمليات الرفع المختلفة وإنشاء خريطة تفصيلية باستخدام البرامج المساحية الحديثة المستخدمة في هذا المجال؛ تمهيدًا لاستخدامها في المشروع التطبيقي في حياتهم العملية.

فيما أوضح الدكتور محمد عبدالنعيم، أنه من المنتظر أن يتم تدريب الطلاب على استخدام الجهاز والتعريف بإمكانياته.

الجهاز يخدم ٣٥٠٠ طالب وطالبة

فيما أوضح الدكتور عادل السعدني، أن الجهاز يخدم 3500 طالب وطالبة بواقع 1500 من طلاب البرامج المميزة، و2000 من طلاب قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية الاستشعار عن بعد.

تحت إشراف الدكتور محمد رشاد الدسوقي رئيس قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية.