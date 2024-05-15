جامعة قناة السويس يعلن أسماء الفائزين في مسابقة أفضل بحث تطبيقي

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أسماء الفائزين في مسابقة "أحمد عسكر" لأفضل بحث تطبيقي "للدراسات العلمية".

وقال مندور، إن الفائزون بالجائزة هم الدكتور إبراهيم حسين أحمد خليفة، الأستاذ بقسم الجيولوجيا كلية العلوم بالمركز الأول عن بحث بعنوان "الجيوكيمياء الحضارية للفلزات الثقيلة في غبار الطرق لمدينة القاهرة الكبرى، مصر: الإثراء، المصادر، التلوث، والمخاطر الصحية".

تكريم الفائز بالمركز الثاني لأول مرة

كما فازت الدكتورة رانيا محمد عوض الله كشك، قسم الميكر بيولوجي كلية الطب، بالمركز الثاني عن بحث بعنوان "تقييم عوامل الخطر المُحتمله لفيروس كورونا ( كوفيد 19) بين العاملين بالمجال الصحي".

رئيس جامعة قناة السويس يترأس لجنة الجائزة

جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس للجنة تحكيم، جائزة "الدكتور أحمد عسكر" التي ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة.

أعضاء لجنة التحكيم

ضمت اللجنة الدكتور العربي هندي شندي، الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم، الدكتور إبراهيم القرش، الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة، والدكتور شريف رضوان الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة، والدكتور عبادي القاضي الأستاذ المتفرغ بكلية طب الأسنان.

هذا وهنأ رئيس الجامعة الفائزين بالجوائز، مشيرًا إلى أنه بعد موافقة مجلس الجامعة فقد تم زيادة عدد الفائزين بالجوائز التي يُقدمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وزيادة قيمتها المالية، مشيرًا إلى أن الجامعة تبذل قصارى جهدها لتكريم المُتميزين من منتسبيها في كافة القطاعات، متنميًا للجامعة مزيد من الرقي والتقدم.

رئيس جامعة قناة السويس يوجه بسرعة إعلان جداول الامتحانات قبل موعدها

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، ضرورة رفع درجة الاستعداد داخل كلية الآداب والعلوم الإنسانية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي، والتي يؤدي بها 7800 طالب وطالبة بمرحلة الليسانس، و300 بمرحلة الدراسات العليا، موجهًا بسرعة إعلان جداول الامتحانات قبل موعدها بفترة كافية، مؤكدًا ضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة بالجامعة؛ لضمان تحقيق الانضباط ونجاح سير أعمال الامتحانات.

تفاصيل مجلس كلية الآداب والعلوم الإنسانية

جاء ذلك أثناء ترأس الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس لمجلس كلية الآداب والعلوم الإنسانية، اليوم الإثنين الموافق 13 مايو، بمشاركة الدكتور محمد عبدالنعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور عادل السعدني عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية والسادة أعضاء مجلس الكلية.

الالتزام بالإطار الزمني للامتحانات

وخلال المجلس، أكد الدكتور ناصر مندور أن جميع كليات الجامعة تلتزم بالإطار الزمني لامتحانات الفصل الدراسي الثاني كما أقرها المجلس الأعلى للجامعات، والتي بدأت يوم السبت 11 مايو بالامتحانات العملية والشفوية، ثم امتحانات متطلبات الجامعة والتخلفات التي ستبدأ 18 مايو، يليها الامتحانات النظرية في 25 مايو؛ على أن تنتهي جميع أعمال الامتحانات بجميع الكليات في 27 يونيو المقبل.

كما أعلن رئيس الجامعة، عن أنه سيتم الكشف عن أرقام جلوس الطلاب وأماكن لجان الامتحانات، مشددا على المجلس الالتزام بمواصفات الأوراق الامتحانية، وعدم الخروج عن المناهج التي تمت دراستها، مؤكدا ضرورة التوسع في الاختبارات الإلكترونية بنظام البابل شيت، وكذلك ضرورة عدم الخروج عن المنهج الدراسي.

عن امتحانات متطلبات الجامعة، أفاد الدكتور ناصر مندور بأنها ستبدأ بامتحان متطلب الحاسب الآلي السبت 18 مايو، يليها الأحد 19 مايو امتحان مقرر علم الجودة، ثم الإثنين 20 مايو امتحان مقرر قضايا مجتمعية، فيما يعقد امتحان اللغة الإنجليزية الثلاثاء الموافق 21 مايو.

واستعرض الدكتور ناصر مندور الضوابط والإجراءات الخاصة بالطلاب خلال فترة الامتحانات، مُشددا على تنظيم أعمال الكنترولات، وأن تتم عملية التصحيح والرصد الامتحانات أولا بأول حتى يمكن إعلان النتيجة ومنح إفادات التجنيد للطلاب خاصة المستوى الأخير في أقرب وقت ممكن، والالتزام بطباعة الأسئلة قبل الامتحانات بفترة قصيرة، والتأكد من توافر الخدمات اللوجستية للطلاب الممتحنين من إضاءة وتهوية ووجود عيادة طبية، مع مراعاة تناسب عدد الأسئلة في الوقت المتاح للامتحان والأوراق المخصصة له.