يُخيم الترقب والانتظار على طلاب الصف الأول الثانوي في جميع أنحاء مصر، حيث تستعد وزارة التربية والتعليم للإعلان عن نتائج امتحانات الترم الثاني للعام الدراسي 2023-2024 خلال الأيام القليلة المقبلة.

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

ومن المقرر أن يتمكن الطلاب من الاستعلام عن نتائجهم من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك باستخدام رقم الجلوس الخاص بكل طالب.

وتأتي هذه النتائج تتويجًا لجهود الطلاب طوال العام الدراسي، حيث بذلوا قصارى جهدهم في الدراسة والمراجعة لتحقيق أفضل النتائج.

خطوات الاستعلام عن النتيجة:

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم من هنا.

اضغط على أيقونة "نتائج الامتحانات".

اختر "الصف الأول الثانوي" من قائمة المراحل الدراسية.

أدخل رقم الجلوس الخاص بك.

اضغط على زر "استعلام".

ستظهر نتيجتك على الشاشة فور اعتمادها رسميًا.

نصائح للطلاب:

تأكد من كتابة رقم الجلوس بشكل صحيح.

لا تقم بإدخال أي فراغات أو مسافات عند كتابة رقم الجلوس.

تأكد من اتصال جهازك بالإنترنت بشكل جيد.

في حال واجهت أي مشكلة، حاول مرة أخرى لاحقًا أو تواصل مع مديرية التربية والتعليم التابعة لك.

امتحانات الصف الأول الثانوي 2024 الترم الثاني

عقدت امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب الصف الأول الثانوي العام (عربي - لغات) بمحافظة الجيزة في الفترة من الأربعاء الموافق 8/5/2024 إلى يوم الأربعاء 22/5/2024.

وأدى الطلاب يوم الأربعاء 8/5/2024 امتحان مادة اللغة العربية، والسبت 11/5/2024 امتحان مادتي الفيزياء، والفلسفة، والإثنين 13/5/2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، والأربعاء 15/5/2024 امتحان مادتي اللغة الأجنبية الثانية، والجغرافيا، والسبت 18/5/2024 امتحان مادة الرياضيات، والإثنين 20/5/2024 امتحان مادتي الأحياء، والتاريخ، والأربعاء 22/5/2024 امتحان مادة الكيمياء.

وزارة التربية والتعليم توفر سبل الدعم للطلاب:

فيما حرصت وزارة التربية والتعليم على توفير سبل الدعم للطلاب خلال فترة الاستعلام عن النتائج، حيث خصصت خطًا ساخنًا للرد على استفسارات الطلاب، كما يمكن للطلاب التواصل مع مديريات التربية والتعليم في محافظاتهم.