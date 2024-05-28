الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

الصف الأول الثانوي
الصف الأول الثانوي

يُخيم الترقب والانتظار على طلاب الصف الأول الثانوي في جميع أنحاء مصر، حيث تستعد وزارة التربية والتعليم للإعلان عن نتائج امتحانات الترم الثاني للعام الدراسي 2023-2024 خلال الأيام القليلة المقبلة.

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

ومن المقرر أن يتمكن الطلاب من الاستعلام عن نتائجهم من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك باستخدام رقم الجلوس الخاص بكل طالب.

وتأتي هذه النتائج تتويجًا لجهود الطلاب طوال العام الدراسي، حيث بذلوا قصارى جهدهم في الدراسة والمراجعة لتحقيق أفضل النتائج.

خطوات الاستعلام عن النتيجة:

  • الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم من هنا.
  • اضغط على أيقونة "نتائج الامتحانات".
  • اختر "الصف الأول الثانوي" من قائمة المراحل الدراسية.
  • أدخل رقم الجلوس الخاص بك.
  • اضغط على زر "استعلام".
  • ستظهر نتيجتك على الشاشة فور اعتمادها رسميًا.

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 بالاسم فقط الترم الثاني

روابط جميع المحافظات.. نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

نصائح للطلاب:

  • تأكد من كتابة رقم الجلوس بشكل صحيح.
  • لا تقم بإدخال أي فراغات أو مسافات عند كتابة رقم الجلوس.
  • تأكد من اتصال جهازك بالإنترنت بشكل جيد.
  • في حال واجهت أي مشكلة، حاول مرة أخرى لاحقًا أو تواصل مع مديرية التربية والتعليم التابعة لك.

امتحانات الصف الأول الثانوي 2024 الترم الثاني

عقدت امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب الصف الأول الثانوي العام (عربي - لغات) بمحافظة الجيزة في الفترة من الأربعاء الموافق 8/5/2024 إلى يوم الأربعاء 22/5/2024.

وأدى الطلاب يوم الأربعاء 8/5/2024 امتحان مادة اللغة العربية، والسبت 11/5/2024 امتحان مادتي الفيزياء، والفلسفة، والإثنين 13/5/2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، والأربعاء 15/5/2024 امتحان مادتي اللغة الأجنبية الثانية، والجغرافيا، والسبت 18/5/2024 امتحان مادة الرياضيات، والإثنين 20/5/2024 امتحان مادتي الأحياء، والتاريخ، والأربعاء 22/5/2024 امتحان مادة الكيمياء.

وزارة التربية والتعليم توفر سبل الدعم للطلاب:

فيما حرصت وزارة التربية والتعليم على توفير سبل الدعم للطلاب خلال فترة الاستعلام عن النتائج، حيث خصصت خطًا ساخنًا للرد على استفسارات الطلاب، كما يمكن للطلاب التواصل مع مديريات التربية والتعليم في محافظاتهم.

نتيجة الصف الأول الثانوي نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الثاني نتائج امتحانات الترم الثاني الاستعلام عن النتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني رابط نتيجة الصف الأول الثانوي

مواد متعلقة

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

الأكثر قراءة

عاجل.. اتصالات لحل أزمة انضمام لاعبى الأهلي إلى معسكر المنتخب

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة تانية ثانوي 2024| نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالاسم فقط

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

«السيرة سيرتنا».. فرجة مسرحية مدججة بالأسئلة

منى رجب

رسائل الرئيس ترد الاعتبار للصحافة والإعلام

ماجد حبته

زيارة ثامنة للصين

حسام محفوظ

«مصر 2030» المستقبل بين يديك لمعرفة توجهات الدولة المقبلة

جلال حمام

تل أبيب لا تثق إلا فى القاهرة.. وسيطًا

حسين دعسة

دائرة الكابنيت الإسرائيلى تتوسّع جنوبًا.. حزب الله ينتظر المواجهة

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

إبراهيم داود

المسألة المصرية على أصولها

صور

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

فوز الجزائر بالمركز الثالث في بطولة كرة القدم للساق الواحد

ليلة موسيقية ساحرة مع عمر خيرت فى قصر عابدين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الظهور الأول لدبابات الاحتلال وسط مدينة رفح الفلسطينية.. شهود عيان يروون التفاصيل

مقترح إسرائيلى جديد خلال مفاوضات وقف الحرب فى غزة

“تكتيكات حقيرة”.. تفاصيل تهديد إسرائيل لـ"الجنائية الدولية" بشأن التحقيق في جرائم الحرب