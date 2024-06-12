ضبط المتهم بقتل عجوز لسرقة مصوغاتها الذهبية فى شبرا الخيمة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من كشف لغز العثور على جثة مسنة مقتولة خنقا داخل منزلها بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة مسنة مقتولة داخل منزلها.

وكشفت التحريات عن أن الجثة لعجوز تدعى "عواطف. م" 71 سنة، مقتولة في الصالة داخل محل سكنها دائرة القسم، ووجود آثار اختناق على عنقها، وبجانبها سلك تليفون، وأنها مقيمة بمفردها منذ وفاة زوجها منذ 6 سنوات، واختفاء مشغولاتها الذهبية من داخل المسكن.

وأدلت التحريات بأن وراء ارتكاب الواقعة عاطل قام برصد منزل المجنى عليها لعلمه أنها تقتني بعض المصوغات الذهبية والمبالغ المالية، فانتهز دخول الليل فقرر أن يتسلل إلى شقتها لسرقتها، وفوجئ المتهم باستيقاظ السيدة العجوز، فانقض عليها وأنهى حياتها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته المسروقات، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.