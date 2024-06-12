الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المعمل الجنائى يعاين حريق السيارات داخل كومبوند شهير بمدينة نصر

حريق - ارشيفية
حريق - ارشيفية

عاين خبراء المعمل الجنائي موقع تفحم 4 سيارات داخل كومبوند بمدينة نصر، بسبب سقوط قطرات سولار على موتور رش المبيدات من المثبت على السيارة.

وتلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بلاغًا من شرطة النجدة باندلاع حريق بـ٤ سيارات داخل كومبوند شهير وتفحم السيارات بالكامل، بسبب سقوط قطرات سولار على موتور رش المبيدات من المثبت على السيارة، ما أدى إلى اشتعال الموتور وامتداد النيران إلى السيارات الأخرى.

وانتقلت الأجهزة الأمنية رفقة سيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى محل البلاغ للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للأماكن المجاورة، فيما تحرر المحضر اللازم لتتولى الجهات المعنية التحقيقات.

خبراء المعمل الجنائي كومبوند جاردينيا سقوط قطرات سولار موتور رش المبيدات قسم شرطة مدينة نصر

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