السجن المشدد 15 سنة للمتهمين بخطف شخص وتصويره عاريا فى الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عزت عبد اللاه منصور رئيس المحكمة، بمعاقبة 6 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، عما نسب إليهما وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، ومصادرة الهاتف المضبوط الخاص بالمتهم الرابع، والايصالات المضبوطة، بعد اتهامهم في خطف المجني عليه "ن.ر.م" بالتحايل والإكراه وارغامه على التوقيع علي مستندات وتصويره عاريا وحيازة أسلحة بيضاء.

صدر الحكم بعضوية كلا من: المستشار وائل حسين الشربيني والمستشار رفيق رؤوف بنهام، والمستشار أنس أسامة العبد، وسكرتير الجنايات كيرلس الراوي.

وترجع أحداث القضية رقم 6195 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة برج العرب يفيد ببلاغ بقيام المتهمين بخطف المجني عليه وسرقته وارغامه على التوقيع وتصويره عاريا واصابته بدائرة القسم.



وتوصلت التحقيقات، أنه حال تواجد المجني عليه " ن.ر.م" عامل، داخل مسكنه حضر المتهمين من الأول حتى الثالث كلا من: " م.م.ا" و" ش.ع.م" و" م.م.م" واختطفوا بطريقي التحايل أو الإكراه موهمين إياهم بالتوجه رفقتهم لشراء بعض المستلزمات وما أن استجاب لهم حتى فاجأه بإشهار سلاح أبيض في مواجهته وادخلوه عنوة داخل سيارة وتوجهوا به إلى حيث احتجازه بأحد العقارات عقب تواجد باقي المتهمين كل من " ط.م.م" و" ع.م.م" و" م.م.ع".

وتعدوا عليه بوابل من الضرب محدثين إصابته قاصدين منه الاعتراف بسرقة توكتوك وقاموا باحتجازه لمدة 3 ايام واستولوا على مفاتيح سكنه وسرقوا هاتفه المحمول وساعة يد، كما أجبروا المجني عليه علي خلع ملابسه والوقوف عاريا وتم ربطه في سقف الغرفة وتصويره عاريا، واجبروه على التوقيع على 10 إيصالات أمانة، وعقب تحرير المحضر بالواقعة وإلقاء القبض على المتهمين، وباشرت النيابة التحقيق، التي قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.