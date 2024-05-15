صور افتتاح المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق جانب من الافتتاح تصوير احمد عبد التواب شارك طباعة افتتاح المرحله الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق افتتاح المرحله الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق افتتاح المرحله الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق افتتاح المرحله الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق افتتاح المرحله الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق افتتاح المرحله الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق افتتاح المرحله الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق افتتاح المرحله الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق شارك طباعة