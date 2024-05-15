الأربعاء 15 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

صور

افتتاح المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

افتتاح المرحله الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق
افتتاح المرحله الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق
افتتاح المرحله الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق
افتتاح المرحله الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق
افتتاح المرحله الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق
افتتاح المرحله الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق
افتتاح المرحله الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق
افتتاح المرحله الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق
افتتاح المرحله الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق
افتتاح المرحله الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق
افتتاح المرحله الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق
افتتاح المرحله الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق
افتتاح المرحله الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق
افتتاح المرحله الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق
افتتاح المرحله الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق
افتتاح المرحله الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق

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