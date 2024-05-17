الجمعة 17 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد وقفة عرفات لعيد الأضحى المبارك 2024

عيد الأضحى
عيد الأضحى

يتساءل عدد كبير من المواطنين عبر محرك البحث جوجل عن التفاصيل الكاملة عن موعد وقفة عرفات لعام 2024، وهو ما يزيد من فرص ظهور موعد وقفة عرفات لعام 2024.

بالتزامن مع اقتراب العيد الكبير، يتساءل الكثيرون عن موعد وقفة عرفات 2024 وإجازة عيد الأضحى المبارك عبر جوجل، للاحتفال مع الأهل والأصدقاء وللتنزه، ولتنظيم رحلات خروج مع الأقارب وإقامة احتفالات عائلية مميزة معهم.

موعد وقفة عرفات 2024 وإجازة عيد الأضحى المبارك

تقدم "الدستور" خلال هذه السطور التالية موعد عيد الأضحى 2024 وموعد يوم وقفة عرفة وفقًا لـ جدول العطلات الرسمية 2024 الصادر من خلال مجلس الوزراء.

مواعيد إجازة عيد الأضحى المبارك

  • أول أيام عيد الأضحى لعام 2024: يوم الأحد 16 من يونيو 2024.
  • ثاني أيام عيد الأضحى 2024: يوم الإثنين 17 من يونيو 2024.
  • ثالث أيام عيد الأضحى لعام 2024: يوم الثلاثاء 18 من يونيو 2024.
  • رابع أيام عيد الأضحى 2024: يوم الأربعاء 19 من يونيو 2024.

باقي كم يوم على عيد الأضحى 2024؟

قائمة الإجازات الرسمية 2024 المتبقية

  • إجازة يوم وقفة عرفات: يوم السبت 15 من يونيو 2024.
  • عيد الأضحى المبارك: يوم الأحد 16 من يونيو 2024.
  • إجازة عيد الأضحى المبارك: يوم الإثنين 17 من يونيو 2024.
  • ثورة 30 يونيو: يوم الأحد 30 من يونيو 2024.
  • رأس السنة الهجرية: يوم الأحد 7 من يوليو 2024.
  • عيد الثورة: يوم الثلاثاء 23 من يوليو 2024.
  • عيد المولد النبوي الشريف: يوم الأحد 15 من سبتمبر 2024.
  • عيد القوات المسلحة: يوم الأحد 6 من أكتوبر 2024.

وينتظر عدد ضخم من المواطنين إجازة عيد الأضحى بشكل كبير؛ وذلك نظرًا لأن الإجازة تمتد لفترة طويلة وهو ما يزيد من رغبة الموظفين تجاه تلك الإجازة لأنها فرصة كبيرة للراحة وإمكانية السفر لأماكن مختلفة.

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التفاصيل الكاملة.. موعد عيد الأضحى المبارك لعام 2024

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