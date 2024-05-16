باقي كم يوم على عيد الأضحى 2024؟

يبحث الكثيرون عن عدد الأيام المتبقية على إجازة عيد الأضحى المبارك، التي تعتبر من أطول الإجازات المتصلة التي يحصل عليها العاملين بالجهاز الإداري للدولة، لتكون فرصة للسفر وقضاء وقت ممتع مع أفراد الأسرة بعيدًا عن الدراسة وضغوط العمل، وخاصة إن إجازة عيد الأضحى تأتي هذا العام بعد انتهاء ماراثون الامتحانات لجميع السنوات الدراسية، ما عدا الثانوية العامة.

موعد إجازة عيد الأضحى 2024

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه من المقرر أن يبدأ عيد الأضحى يوم الأحد 16 يونيو 2024، على أن تبد إجازة عيد الأضحى وفقا لما ستعلنه الحكومة من يوم السبت 15 يونيو، الموافق وقفة عيد الأضحى المبارك.

باقى كم يوم على عيد الاضحى 2024؟

زادت معدلات البحث عن عدد الأيام المتبقية على عيد الأضحى، حيث يتبقى 29 يومًا على أول أيام عيد الأضحى لهذا العام 1445 هـ / 2024 م وسيكون يوم الاحد 16 يونيو 2024، وليلة تحري هلال ذو الحجة يوم الخميس 6 يونيو 2024 الموافق لـ 29 ذو القعدة 1445.

إجازة عيد الأضحى 2024

من المقرر ان يعلن مجلس الوزراء تفاصيل إجازة عيد الأضحى:

إجازة يوم عرفة 2024 يوم السبت، الموافق 15 يونيو 2024.

- أول أيام عيد الأضحى 1445 يوم الأحد، الموافق 16 يونيو 2024.

- ثاني أيام عيد الأضحى 1445 يوم الإثنين، الموافق 17 يونيو 2024.

- ثالث أيام عيد الأضحى 1445 يوم الثلاثاء، الموافق 18 يونيو 2023.

- رابع أيام عيد الأضحى 1445 يوم الأربعاء، الموافق 19 يونيو 2024.

وقفة يوم عرفة 2024

وتبدأ وقفة عرفة فجر يوم السبت، الموافق 9 يونيو 2024، وتنتهي مع غروب شمس يوم الأحد، الموافق 10 يونيو 2024.

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