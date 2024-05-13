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تحقيقات ومتابعات

متى عيد الاضحى 2024 العد التنازلي؟.. عدد أيام إجازة العيد

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

متى عيد الأضحى 2024 العد التنازلي؟..كلمات تصدرت محركات بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية من قبل عدد كبير من المواطنين المصريين العاملين في قطاعات الدولة سواء في القطاعين العام أو الخاص لمعرفة اجازات عيد الأضحى. 

موعد عيد الأضحى 2024

اوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن عيد الاضحى 2024 سيكون يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024، مشيرًا إلى أن معرفة موعد عيد الأضحى 2024 سيكون بالتنسيق بين اللجنة العلمية بالمعهد واللجان الشرعية بدار الافتاء المصرية وهيئة المساحة، وتكون هناك مناطق مخصصة للاستطلاع.

موعد عيد الاضحى 2024 وكم يوم إجازة العيد؟

شروط الأضحية في عيد الأضحى 2024 موعد العيد

كم متبقي على عيد الأضحى 2024؟

ارتفع السؤال عن الأيام المتبقية لعيد الأضحى 2024 على محركات جوجل، حيث متبقي نحو 33 يومًا على أول أيام عيد الأضحى لهذا العام 1445 هـ / 2024 مـ وسيكون يوم الاحد 16 يونيو 2024، وليلة تحري هلال ذو الحجة يوم الخميس 06 يونيو 2024 الموافق لـ 29 ذو القعدة 1445. 

إجازات شهر يونيو 2024 وأيام عيد الأضحى المبارك

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 في مصر

- إجازة يوم عرفة 2024 يوم السبت، الموافق 15 يونيو 2024.

- أول أيام عيد الأضحى 1445 يوم الأحد، الموافق 16 يونيو 2024.

- ثاني أيام عيد الأضحى 1445 يوم الإثنين، الموافق 17 يونيو 2024.

- ثالث أيام عيد الأضحى 1445 يوم الثلاثاء، الموافق 18 يونيو 2023.

- رابع أيام عيد الأضحى 1445 يوم الأربعاء، الموافق 19 يونيو 2024.

موعد وقفة عرفة 2024

ينتظر المسلمون يوم عرفة للتقرب إلى الله بالصيام، والدعاء، وخير ما يقال من دعاء في وقفة عرفات: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير".

وتبدأ وقفة عرفة فجر يوم السبت، الموافق 9 يونيو 2024، وتنتهي مع غروب شمس يوم الأحد، الموافق 10 يونيو 2024.

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