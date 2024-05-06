متى عيد الاضحى 2024 العد التنازلي وحكم الوقوف على جبل عرفة

عيد الاضحى 2024 هو العيد الثاني للمسلمين، ويكون في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، ويتزامن عيد الاضحى مع أداء مناسك الحج – الركن الخامس من أركان الاسلام -، والتي يسبقها يوم عرفة ركن الحج الأعظم، وتعرض الدستور في التقرير التالي العد التنازلي للعيد الكبير 2024.

متى عيد الأضحى 2024؟

يوافق عيد الاضحى المبارك في عام 2024 يوم العاشر من ذي الحجة، وتبدأ إجازة عيد الأضحى في العديد من الدول العربية والإسلامية من 10 ذي الحجة إلى 12 ذي الحجة، أي من 16 يونيو إلى 18 يونيو 2024 وهي فترة عيد الاضحى 2024.

متى وقفه عرفة 2024؟

يوم وقفة عرفة هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، ويسبق عيد الاضحى المبارك بيوم واحد، ويُعدّ وقفة عرفة من أهمّ شعائر الحج، حيث يجتمع فيه الحجاج في صعيد عرفات للدعاء والتضرّع إلى الله تعالى، وتوافق وقفه عرفة 2024 يوم 15 يونيو المقبل.

حكم الوقوف بعرفة ركن أم واجب

الوقوف بعرفة هو ركن من أركان الحج الأساسية، وليس واجبًا، فالحج لا يتمّ إلاّ بالوقوف بعرفة، ولو لحظة واحدة من نهار يوم عرفة.

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الحج عرفة، فمن وقف بعرفة فقد حج، ومن لم يقف بعرفة فلم يحج" (رواه الترمذي)، ويدلّ ذلك على أنّ الوقوف بعرفة هو ركن أساسيّ لا يمكن الاستغناء عنه في الحج.

واجبات الحج

أمّا واجبات الحج فهي «الإحرام - الطواف حول الكعبة - السعي بين الصفا والمروة - الحلق أو التقصير - رمي الجمرات -المبيت في منى»، وإذا لم يتمّ القيام بأحد واجبات الحج، فإنّ الحجّ لا يتمّ صحيحًا، ويجب على الحاجّ أن يقضي ما فاته.