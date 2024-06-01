"الإنفرتر" يغزو مصر.. معلومات عن التكييفات الموفرة للطاقة

شهد سوق التكييفات في مصر تطورات ملحوظة في الآونة الأخيرة، بعد انخفاض أسعار التكييفات الموفرة للطاقة، وبشكل خاص الأنواع التي تعتمد تقنية "الإنفرتر".

التكييفات الموفرة للطاقة

يعد هذا التطور بمثابة ثورة في عالم التكييف، حيث تساهم تقنية “الإنفرتر” في تحقيق توفير كبير في استهلاك الطاقة يصل إلى 60% مقارنة بالأنظمة التقليدية، ما يجعلها خيارًا مثاليًا للمستهلكين الذين يبحثون عن كفاءة عالية بتكلفة منخفضة.

تقنية الإنفرتر

تقنية الإنفرتر تعتمد على تحويل الكهرباء من التيار المتردد إلى التيار المستمر، ما يسمح بتحكم دقيق في سرعة الكمبريسور وبالتالي توفير الطاقة، وبفضل هذه التقنية، يمكن للوحدات العمل بدون الحاجة للتشغيل وإيقاف التكييف بشكل متكرر، ما يزيد من كفاءة الطاقة ويعزز من عمر التكييف.

كما أن تراجع أسعار التكييفات في السوق المصرية له تأثير اقتصادي إيجابي، حيث يمكن للمواطنين الاستفادة من تلك التكنولوجيا الحديثة بتكلفة أقل، مما يعزز من قدرتهم الشرائية ويسهم في تحسين مستوى المعيشة.

أسعار التكييفات في السوق المصري

يقدم تكييف شارب بقدرة 3 حصان ووظائف التبريد والتدفئة بسعر يصل إلى حوالي 57،000 جنيه مصري، ويتميز هذا التكييف بأنه منتج محلي، بينما يأتي تكييف شارب الآخر بقدرة 2.25 حصان ونفس الوظائف بسعر 53،000 جنيه مصري.

كما يبلغ تكييف شارب بقوة 1.5 حصان بخصائص التبريد والتدفئة وتقنيات الإنفرتر والبلازما كلاستر 24،000 جنيه مصري، وهو أيضًا منتج محلي.

من جهة أخرى، يبلغ سعر تكييف سبليت من نوع فريش بقوة 2.25 حصان، المزود بتقنية الإنفرتر للتبريد والتدفئة، حوالي 31،600 جنيه مصري.

وتتراوح أسعار تكييفات فريش الذكية بقوة 1.5 حصان، والمزودة أيضًا بتقنية الإنفرتر، بين 20،000 و21،500 جنيه مصري، بينما يتوفر تكييف فريش الذكي بقوة 3 حصان وبخاصية الإنفرتر للتبريد والتدفئة بسعر 48،000 جنيه مصري.

وفيما يتعلق بتكييفات ال جي، فإن تكييف سبليت بخاصية الإنفرتر المزدوج بقوة 1.5 حصان للتبريد فقط يأتي بسعر 37،300 جنيه مصري، في حين يبلغ سعر تكييف سبليت من ال جي بقوة 2.25 حصان للتبريد والتدفئة حوالي 44،800 جنيه مصري.

أما تكييف سبليت من ال جي بخاصية الإنفرتر المزدوج بقوة 3 حصان، فيصل سعره إلى 51،000 جنيه مصري، بينما يتوفر تكييف سبليت من زانوسي بقوة 2.25 حصان، والمزود بخاصية الإنفرتر للتبريد والتدفئة، بسعر 40،000 جنيه مصري.

نصائح قبل الشراء:

1. اختيار القدرة المناسبة: تأكد من اختيار تكييف يتناسب مع مساحة الغرفة لضمان الأداء الأمثل وتوفير الطاقة، يمكنك استشارة خبير لتحديد القدرة المناسبة.

2. الابتعاد عن العلامات التجارية غير المعروفة: تجنب شراء منتجات من علامات تجارية غير معروفة أو غير موثوقة، حيث قد تفتقر إلى قطع الغيار وخدمات الصيانة الكفؤة.

3. الصيانة الدورية: يجب تنظيف فلاتر التكييف بانتظام للحفاظ على كفاءته وضمان عمر أطول، كما يُفضل تنظيف وصيانة التكييف بواسطة فني مؤهل.

4. ضبط درجة الحرارة: ضبط درجة حرارة التكييف بين 22 إلى 24 درجة مئوية يمكن أن يساعد في تحقيق توفير إضافي في استهلاك الطاقة دون التأثير على الراحة الحرارية.

5. الاستفادة من التقنيات الحديثة: ابحث عن تكييف يحتوي على تقنيات حديثة مثل الإنفرتر التي توفر كفاءة أعلى في استهلاك الطاقة.