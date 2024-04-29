الإثنين 29 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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وكيل "صحة الإسماعيلية" تحيل عدد من العاملين بوحدة طوسون للتحقيق

وحدة طوسون
وحدة طوسون

تفقدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية اليوم الإثنين، وحدة طوسون بإدارة الإسماعيلية الصحية، للتأكد من انتظام سير العمل بوحدات الرعاية الأوليه على أرض الواقع، استكمالًا لزيارتها المفاجئه على المنشآت الصحية.

جولة تفقدية لمتابعة انتظام الخدمات الطبية 

وتابعت وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية خلال الزيارة، الخدمات الطبية المقدمة ومعدل تردد المواطنين على الوحده،واطمئنت على توافر أرصدة كافية من الأدوية والمستلزمات.

كما اطلعت على سجلات تواجد الأطباء والفرق الطبية، وتبين تغيب بعض الأطباء من قوة الوحده، وعدم التزام البعض من الفريق الطبى بالزي الرسمي، وشددت على اتخاذ الاجراءات القانونيه حيال المقصرين.

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