الإثنين 29 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"طب قناة السويس" تعقد ندوة توعوية حول "ما بعد السكتة الدماغية"

السكتة الدماغية
السكتة الدماغية

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب بجامعة قناة السويس، وقسم  النفسية والعصبية- ندوة توعوية صحية بعنوان "ما بعد الإصابة بالسكتة الدماغية"، وذلك يوم الأربعاء الموافق الأول من مايو، بقاعة الاحتفالات بالمستشفيات التعليمية للجامعة.

يأتي ذلك تنفيذًا لرؤية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، بضرورة رفع درجة الوعي الصحي لدى أبناء إقليم القناة وسيناء بوجه عام، وأفراد المجتمع الجامعي بشكل خاص من خلال عقد مصفوفة من ندوات التوعية التي تهتم بالتثقيف الصحي.

تُقام الندوة تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب، والدكتورة عبير هجرس وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد أنور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

وتحاضر بها الدكتورة هايدي حسن رئيس قسم النفسية والعصبية، والدكتورة مروه عرابي أستاذ مساعد الأمراض العصبية ونائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

وتتناول الندوة التعريف بالسكتة الدماغية، كيفية التعامل معها، تحديات إعادة التأهيل بعد السكتة الدماغية، والأنواع المختلفة لإعادة التأهيل.

الدكتور أحمد إبراهيم على السقا عميد طب قناة السويس الدكتور أحمد إبراهيم على السقا عميد طب قناة السويس ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية طب قناة السويس متحف تشريح طب قناة السويس جامعة قناة السويس

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