مركز شباب السلام بالإسماعيلية و"علاج الإدمان" ينظمان ندوة حول مخاطر التدخين

نظم النادي الثقافي في مركز شباب السلام التابع لفرع حي ثان الإسماعيلية، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالإسماعيلية ندوة حول مخاطر التدخين والإدمان والتعاطي لأعضاء النادي الثقافي في المركز.

قام بإدارة الندوة طه عادل المتطوع في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالإسماعيلية.

تضمنت الندوة شرحًا لبرامج العلاج من الإدمان، والتي تشمل الدورات التعليمية التي تركز على توفير الدعم للمدمن ومنع حدوث الانتكاس، وذلك من خلال جلسات علاج فردية أو جماعية أو أسرية. كما تم توزيع بروشورات تحمل رسائل توعوية، وبعض الألعاب الصغيرة مثل لعبة السلم والثعبان والرسومات للأطفال، بالإضافة إلى عقد حلقات وورش عمل نقاشية توعوية للمشاركين.

تمت هذه الفعالية برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، بتوجيهات من الدكتور إيهاب صلاح مدير عام المديرية، وإشراف كابتن رمضان الطيب مدير الإدارة، وليلى مختار مسؤولة النشاط في المركز.