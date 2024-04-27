الإسعاف البحري بقناة السويس ينقذ مريضًا بإحدى السفن العابرة في مستشفى الهيئة

ضمن حزمة الخدمات الجديدة..

نجحت هيئة قناة السويس في التعامل السريع مع استغاثة ربان سفينة الكيماويات التي ترفع علم مالطا "BLUE BIRD" خلال عبورها للقناة قادمة من الأردن ومتجهة إلى الجزائر، حيث أفادت الاستغاثة بوجود حالة مرضية على السفينة لأحد أفراد الطاقم (تركي الجنسية) يعاني من أزمة كلوية حادة، وعدم توافر التجهيزات الطبية للتعامل مع الحالة مما يتطلب ضرورة توقيع الكشف الطبي عليه عاجلًا، تفعيلا لخدمات الإسعاف البحري في قناة السويس.

تفاصيل نقل المريض

وبمجرد تلقي مركز مراقبة الملاحة الإخطار تم التنسيق مع توكيل السفينة" البحرية التجارية" على انتظار السفينة في منطقة الانتظار E1 بالبحيرات الكبرى، ونقل المريض بواسطة خدمة الإسعاف البحري التي تتيحها الهيئة ضمن حزمة الخدمات الجديدة المُقدَّمة للسفن العابرة.

وفور وصول السفينة منطقة البحيرات، تم إلقاء المخطاف ونقل المريض بواسطة لنش الإسعاف البحري المجهز إلى أقرب محطة إرشاد أرضية "الدفرسوار"، ثم نقله بواسطة سيارة الإسعاف المجهزة إلى مستشفى الهيئة نمرة ٦ بالإسماعيلية لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والاطمئنان على حالته الصحية.

ومن المقرر، مغادرة السفينة منطقة الانتظار واستكمال رحلتها مرة أخرى عبر القناة فور الاطمئنان على الحالة الصحية للمريض ومغادرته للمستشفى.