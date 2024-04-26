الجمعة 26 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تحرير 27 مخالفة تموينية للمخابز والمحلات بأبوصوير في الإسماعيلية

اللواء أركان حرب
اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية

‎تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن المحافظة؛ من أجل ضبط ومراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسعار.

تفاصيل الحملة التموينية 

و‏‎قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، اليوم الجمعة، بمتابعة تنفيذ قرار وزير التموين بإنتاج خبز فينو وخبز سياحي بأوزان وأسعار قانونية، وتنفيذ حملات تموينية مكثفة والمرور على المخابز والمطاعم؛ لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز، والتأكد من الالتزام بأسعار الخبز وتقديم منتج آمن للمستهلك.

جاء ذلك بناءً على الشكاوى الواردة من بعض المواطنين والخاصة بارتفاع أسعار الخبز السياحي بمدينة المستقبل.

وأسفرت الحملات عن تحرير 27 مخالفة بمركز ومدينة أبوصوير، شملت" محضرين بيع أزيد من السعر المحدد، 12 محضر عدم إعلان عن أسعار الخبز، 13 محضر لعدم حمل شهادات صحية".

أرقام للشكاوى 

ويمكن تقديم الشكاوى التموينية من خلال الاتصال بالأرقام التالية..

 رقم مباحث التموين ٣٩١١٠١٠

رقم غرفة عمليات مديرية التموين ٣١٠٧٢٠٢

رقم الخط الساخن لحماية المستهلك ١٩٥٨٨.

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