الجمعة 26 أبريل 2024
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"قناة السويس" وكوريا الجنوبية يبحثان التعاون في مجال التحول الأخضر وجذب الاستثمارات

الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس،

بحث الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، و"جيونغ إن كيو"، وزير التجارة والصناعة والطاقة بكوريا الجنوبية، سبل تعزيز أواصر التعاون المستقبلي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور السفير خالد عبد الرحمن السفير المصري في كوريا الجنوبية، والسفير "كيم يونج هيون" سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة.

تعاون في مجال التحول الأخضر 

وشهد اللقاء مناقشة آليات التعاون بين الجانبين في مجالات التحول الأخضر واستخدامات الطاقة النظيفة وإعادة تدوير المخلفات بما يتماشى مع التوجهات العالمية بتفعيل برامج التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة.

كما تطرق اللقاء إلى بحث آليات تعزيز التعاون التجاري وجذب الاستثمارات الكورية المباشرة لمشروعات قناة السويس في الاستزراع السمكي ومجالات بناء وإصلاح السفن والوحدات البحرية المختلفة.

وأكد الفريق أسامة ربيع،  حرص هيئة قناة السويس على فتح آفاق جديدة للتعاون والمساهمة في توطيد العلاقات الثنائية بين مصر وكوريا الجنوبية على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، مشيرا في هذا الصدد إلى جهود قناة السويس لإنجاح التعاون المرتقب لبناء وحدات بحرية معاونة صديقة للبيئة للعمل لصالح الهيئة، علاوة على بناء محطة تموين بالغاز الطبيعي، وتحويل بعض المعديات والوحدات البحرية التابعة للهيئة للعمل بالغاز الطبيعي بما يتماشى مع توجه الهيئة للإعلان عن قناة السويس" القناة الخضراء"، ويسهم في نقل التكنولوجيا المتطورة لبناء الوحدات البحرية الصديقة للبيئة إلى ترسانات وشركات الهيئة من خلال مساهمتها في عملية البناء بالشراكة مع الجانب الكوري.

جذب الاستثمارات الخارجية

وشدد الفريق ربيع، على أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتهئية بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الخارجية وتشجيع الاستثمار المباشر في مشروعات كبرى ضمن جهودها الرامية لتحقيق أهدافها التنموية في كافة القطاعات والمجالات.

من جهته، أعرب "جيونغ إن كيو"، وزير التجارة والصناعة والطاقة بكوريا الجنوبية، عن تطلع بلاده لدراسة  أوجه التعاون المحتملة مع هيئة قناة السويس لما تمثله من أهمية استراتيجية كبرى للتجارة الخارجية والداخلية لكوريا الجنوبية وحركة صادرتها وواردتها، مبديًا استعداده لدراسة واستكشاف الفرص المتنوعة الذي يتيحها التعاون المشترك مع قناة السويس في العديد من القطاعات والأنشطة على الصعيد التجاري والصناعي وقطاعات الطاقة النظيفة والتحول الأخضر.

وأشاد إن كيو بالدور الفعال الذي تلعبه قناة السويس لضمان استدامة واستقرار سلاسل الإمداد العالمية رغم التحديات المختلفة، مؤكدًا المكانة الاستراتيجية التي تتمتع بها قناة السويس وأنها ستظل المحور الاستراتيجي الأهم لحركة التجارة العالمية بين آسيا وأوروبا.

وأوضح وزير التجارة والصناعة والطاقة بكوريا الجنوبية، أن بلاده تضع نصب أعينها تعزيز التعاون البناء والمثمر مع مصر باعتبارها من أبرز الدول الفاعلة في القارة الإفريقية، معربًا عن أمله في أن تثمر نتائج القمة المقبلة بين كوريا الجنوبية والدول الإفريقية المقرر عقدها في سيول في يونيو المقبل عن تعزيز العلاقات المتبادلة مع إفريقيا بوجه عام ومصر بشكل خاص.       

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