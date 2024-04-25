الخميس 25 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

رئيس "شعبة الأسماك" بالإسماعيلية: المقاطعة خفضت الأسعار بنسبة 30%

مقاطعة الأسماك
مقاطعة الأسماك

أعلن أحمد الشعيري رئيس شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، عن انخفاض سعر الأسماك بالأسواق بنسبة 30٪.

وحرص رئيس الشعبة، علي إجراء جولة تفقدية داخل سوق السمك الحضاري، والتقي بالباعة والمواطنين.

وأكد الشعيري، علي انتعاش الأسواق وحركة البيع والشراء وانتشار أنواع مختلفة من الأسماك الطازجة بالأسواق خلال عطلة هذا الأسبوع.

وأوضح رئيس الشعبة في تصريحات له، أن أسعار الأسماك اليوم الخميس، يتراوح السمك البوري بين 100 الي 130 جنيه، البلطي من 50 الي 60 جنيه، الجوابي من 60 الي 80 جنيه، الجمبري الجامبو من 250 الي 350 جنيه.

وشهدت محافظة الإسماعيلية انخفاض أسعار الأسماك خلال هذا الأسبوع.

أهالى الإسماعيلية يسيرون على خطى مقاطعة الأسماك ببورسعيد 

دشن عدد من أهالي محافظة الإسماعيلية، حملة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لمقاطعة شراء الأسماك بعد ارتفاع أسعارها.

وأكد عدد من المواطنين استمرارهم في حملة مقاطعة شراء الأسماك بالإسماعيلية، لحين عودة أسعارها بشكل طبيعي دون مبالغة التجار، مشيرين إلى أن الأسماك بمحافظة الإسماعيلية أغلبها تخرج من قناة السويس ورغم ذلك أسعارها أغلى من المحافظات الأخرى، لذلك دشن عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الحملة والتي لاقت إقبالًا كبيرًا من المواطنين.

تفاعل المواطنين مع حملة مقاطعة الأسماك 

وقال إسلام نبيل عبر حسابه على "فيس بوك"، بداية من اليوم مقاطعة في محافظة الإسماعيلية للأسماك بجميع أنواعها حتى تعود الأسعار إلى الطبيعي، المقاطعة في بورسعيد ودمياط حققت نجاحا باهرا.

وكتب سمير عصام: "المقاطعة ثقافة.. خليه يعفن.. بعد نجاح حملة مقاطعة الأسماك والمأكولات البحرية في بورسعيد والإسكندرية يا ريت نبدأ في الإسماعيلية حملة لمقاطعة الأسماك لمدة أسبوع تحت شعار (خليه يعفن) مش هنموت لو مأكلناش سمك لمدة أسبوع".

ولاقت المبادرة تفاعلًا كبيرًا من المواطنين على مقاطعة شراء الأسماك لحين عودتها لأسعارها الطبيعية بعد الزيادة الكبيرة في أسعارها خلال الفترة الماضية.

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