الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

37 ألف متر مكعب يوميًا.. رفع كفاءة محطة معالجة بورفؤاد

محطة معالجة بورفؤاد
محطة معالجة بورفؤاد

أكد اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أهمية المتابعة الدورية والمستمرة لمشروعات الإحلال والتجديد للانتهاء منها وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة لسرعة الانتهاء منها لتلبية احتياجات المواطنين من خدمات مياه الشرب والصرف الصحى.

 تنفيذ الأعمال المدنية والكهروميكانيكية

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي تم عقده على هامش زيارته لمحطة معالجة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد لمتابعة تنفيذ الأعمال المدنية والكهروميكانيكية بالمحطة ونسب التنفيذ ووضع خطة زمنية بتوقيتات محددة للانتهاء من باقي الأعمال، لتحسين مستوى الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين بالمحافظة في مجال الصرف الصحي.  

أعمال التجديد بالمحطة

وشهدت الزيارة تفقد اللواء عبد الحميد عصمت  رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، وعدد من القيادات الفنية والتنفيذية بشركة محافظات القناة وشركة صرف القاهرة والشركات المنفذة لأعمال الإحلال والتجديد للأعمال المدنية والكهروميكانية بالمحطة  لمراجعة أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة بالمحطة.

من جهته، أكد اللواء عبدالحميد عصمت، أن تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد ورفع كفاءة محطة معالجة بورفؤاد والتي تُقدَّر طاقتها التصميمية بـ 37500 متر مكعب في اليوم.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ خطة الإحلال والتجديد لشركة محافظات القناة بهدف الحفاظ على أصول قطاع مياه الشرب والصرف الصحي والاستثمارات التي يتم ضخها في هذا المرفق الحيوي المهم.

وشدد اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، على ضرورة الالتزام الكامل بالمخطط الزمني لتنفيذ تلافى الملاحظات بالمحطة طبقا للمواصفات الفنية والمعايير القياسية لبنود الأعمال مع الشركات المنفذة للأعمال المدنية والكهروميكانيكية بالمحطة، ووفقَا للتوقيتات المحددة بكل دقة لخدمة المواطنين ودعم مشروعات التنمية والاستثمار ببورفؤاد بمحافظة بورسعيد.

تطوير شركة مياه القناة مياه القناة محطة معالجة بورفؤاد بورسعيد الإسماعيلية

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