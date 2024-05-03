الجمعة 03 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

نتيجة اللوتري 2024
نتيجة اللوتري 2024

ينتظر العديد من المتقدمين للهجرة العشوائية لأمريكا 2025 إعلان نتيجة اللوتري 2024 عبر موقع وزارة الخارجية الأمريكية لإعلام الفائزين بالنتيجة.

موعد نتيجة اللوتري 2024 

ستكون نتيجة قرعة الهجرة العشوائية الأمريكية 2024 متاحة بدءًا من 4 مايو 2024، للمتقدمين في اللوتري 2024 من العام الماضي.

رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة أمريكا 2025 

يمكن الاستعلام رسميا عن نتيجة اللوتري 2024 عبر موقع وزارة الخارجية الأمريكية 

لا يتم إرسال أي بريد إلكتروني أو خطاب لإعلام الفائزين: يجب على المتقدمين التحقق من حالتهم بأنفسهم من خلال موقع وزارة الخارجية الأمريكية باستخدام رقم التأكيد الخاص بهم.

موقع وزارة الخارجية الأمريكية هو المصدر الوحيد الرسمي للتحقق من النتائج: يُحذّر من الاعتماد على أي مصادر أخرى غير رسمية للإعلان عن النتائج.

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ما هي قرعة اللوتري؟

هي برنامج تأشيرة هجرة سنوية تقدمه الحكومة الأمريكية، وتسمح للمواطنين من الدول ذات معدلات الهجرة المنخفضة إلى الولايات المتحدة بالحصول على فرصة للحصول على إقامة دائمة.

من يمكنه التقدم لقرعة اللوتري 2024؟

يجب أن تكون مواطنًا من دولة مؤهلة.

يجب أن يكون لديك على الأقل شهادة ثانوية أو ما يعادلها.

يجب أن يكون لديك خبرة سنتين على الأقل في مهنة تتطلب سنتين على الأقل من التدريب أو الخبرة.

رابط نتيجة اللوتري الأمريكي 2024 وخطوات الاستعلام عنها

رابط نتائج اللوتري الأمريكي 2024.. نظام قرعة نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2025

كيف يتم اختيار الفائزين في قرعة أمريكا؟

يتم اختيار الفائزين في قرعة الهجرة الأمريكية، المعروفة أيضًا باسم برنامج تأشيرة التنوع، عشوائيًا من خلال نظام كمبيوتري تديره وزارة الخارجية الأمريكية.

خطوات عملية الاختيار:

التسجيل:

يتم فتح باب التسجيل للقرعة عادةً خلال شهر أكتوبر أو نوفمبر من كل عام.

يجب على الراغبين في التقديم التسجيل إلكترونيًا على موقع وزارة الخارجية الأمريكية الرسمي.

يجب استيفاء شروط التقديم، بما في ذلك:

الجنسية من دولة مؤهلة.

إتمام شهادة الثانوية أو خبرة سنتين في مهنة تتطلب تدريبًا مدته عامين على الأقل.

جواز سفر ساري المفعول.

لا يُسمح بالتقديم لأكثر من مرة في نفس السنة.

الاختيار العشوائي:

بعد انتهاء فترة التسجيل، يتم إجراء عملية اختيار عشوائي باستخدام نظام آلي.

يتم اختيار عدد محدد من المشاركين من كل منطقة جغرافية، مع تخصيص أكبر عدد للدول ذات معدلات الهجرة المنخفضة إلى الولايات المتحدة.

لا يتم إخطار غير الفائزين بنتيجة طلباتهم.

إخطار الفائزين:

يتم إخطار الفائزين بالقرعة في مايو من السنة التالية للتقديم.

يتم ذلك عبر رسالة إلكترونية تُرسل إلى عنوان البريد الإلكتروني المسجل مع طلب التقديم.

تتضمن الرسالة رقم تأكيد يمكن استخدامه للتحقق من حالة الطلب ومتابعة الإجراءات.

 

المتابعة:

يجب على الفائزين متابعة خطوات محددة للحصول على تأشيرة الهجرة، بما في ذلك:

دفع رسوم التأشيرة.

إجراء فحص طبي.

مقابلة مع مسؤول في السفارة الأمريكية.

تقديم المستندات المطلوبة.

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