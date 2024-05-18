احتجاجات من خالد بيبو خلال مران الأهلى الرئيسى فى رادس.. ماذا حدث؟ (فيديو)

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الختامي، قبل مواجهته المرتقبة أمام الترجي التونسي، اعتراضات من جانب خالد بيبو مدير الكرة بالقلعة الحمراء على عدة أمور تنظيمية من جانب مسئولي ملعب "رادس".

ويحل الأهلي ضيفًا على الترجي التونسي في تمام العاشرة مساء اليوم السبت في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ونشرت إذاعة “IFM” التونسية، مقطع فيديو على هامش مران الأهلي الذي أقيم في ساعة متأخرة، حيث ظهر خالد بيبو وهو يقول " بعد انتهاء المدة المخصصة للإعلام يجب ألا يتواجد كل هؤلاء داخل الملعب. إنه تدريب مغلق".

وأضاف: "لن نتدرب في وجود هؤلاء يجب أن يخرجوا أولًا".

كذلك اعترض خالد بيبو على عدم رش الملعب بالمياه حيث قال: "أين المياه؟ أراهن أنهم لن يقوموا برش الملعب وسيواصلون اختلاق الأعذار سنتحدث عن ذلك عقب المران".

وكذلك اعترض مدير الكرة على ظاهرة طائرة مُسيرة drone فوق الملعب أثناء إقامة المران.

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الأهلي يختتم تدريباته قبل مواجهة الترجي

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الرئيسي، الذي أقيمعلى ملعب حمادي العقربي الأوليمبي برادس، وذلك استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.



وفي بداية المران، حرص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة نظرية للاعبين، شرح خلالها بعض النقاط المهمة، وطالب اللاعبين بالتركيز التام، وبذل قصارى جهدهم لتحقيق نتيجة إيجابية.



وخاض لاعبو الفريق مرانًا بالكرة، حرص خلاله مارسيل كولر على توجيه اللاعبين بشكل مستمر، كما منح بعض عناصر الفريق تعليمات فنية وتكتيكية لتنفيذها خلال اللقاء.



فيما خاض حراس مرمى الفريق، محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، مرانًا قويًّا تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.