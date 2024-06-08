السبت 08 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس النواب الأمريكى يسعى للتصويت على مشروع قانون لدعم ترامب بعد الحكم بالإدانة

مايك جونسون
مايك جونسون

يتعرض رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون لضغوط من المتشددين في الحزب الجمهوري لتحديد موعد للتصويت على مشروع قانون يهدف إلى إظهار الولاء للرئيس السابق  دونالد ترامب بعد إدانته التاريخية – ولكن من غير الواضح ما إذا كان بإمكانهم تأمين الدعم المطلوب، حسبما أورد موقع "أكسيوس"، مساء الجمعة.

ويسمح مشروع القانون للرؤساء الحاليين أو السابقين بنقل التهم الموجهة إليهم على مستوى الولاية إلى المحكمة الفيدرالية، وفقًا لـ "أكسيوس" الذي قال: "إنه رد مباشر على إدانة ترامب الأسبوع الماضي في نيويورك".

وقال إثنين من المشرعين ومصدرين آخرين من الحزب الجمهوري بمجلس النواب، إن فريق قيادة جونسون يقوم بإجراء مكالمات لحشد الدعم لقانون "لا مزيد من الملاحقات السياسية"، مشيرين إلى أن مشروع القانون قد يواجه صعوبات في دعمه.

وقال "أكسيوس" إن "طرح مشروع القانون للتصويت هو دليل على مدى رغبة القيادة الجمهورية في مجلس النواب في الوقوف إلى جانب ترامب".

الجمهوريون يرون إدانة ترامب هدفها تعجيزه عن العودة للبيت الأبيض 

وقدمت قيادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب دفاعًا موحدًا عن ترامب بعد إدانته، قائلة إن الرئيس السابق كان ضحية محاكمة صورية تهدف إلى الإضرار بمحاولته إعادة انتخابه في الانتخابات المقرر عقدها في نوفمبر المقبل.

وسيكون هذا الإجراء جزءًا من جهد متعدد الجوانب يستهدف وزارة العدل أوضحه جونسون أمام مؤتمره في وقت سابق من هذا الأسبوع والذي تضمن أيضًا زيادة الرقابة وخفض التمويل، وفقًا لمصدر في الغرفة.

ولا يمكن للرؤساء العفو إلا عن الإدانات الفيدرالية، مما يعني أنه حتى لو استولى على البيت الأبيض مرة أخرى، فلن يتمكن ترامب من التخلص من إدانته في نيويورك.

txt

بعد إدانة تاريخية للرئيس السابق.. ترامب ينتظر الحكم النهائى من "صناديق الاقتراع"

ويمكن لمشروع القانون أيضًا أن يسمح نظريًا لترامب بنقل الاتهامات التي يواجهها على مستوى الولاية في جورجيا إلى المحكمة الفيدرالية، مع خيار إصدار عفو ذاتي في حالة إدانته.

تجدر الإشارة إلى أنه في 30 مايو الماضي، أدانت هيئة المحلفين في نيويورك ترامب بكل التهم الـ34 الموجهة إليه في قضية دفع أموال بما يخالف القانون، لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية، ليصبح أول رئيس أمريكي سابق يدان جنائيًا.

جونسون ترامب قانون لا مزيد من الملاحقات السياسية إدانة ترامب رئيس مجلس النواب الأمريكي

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

رابط متاح| بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2024 نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

عاجل.. "الحوثى" يطلق 4 صواريخ مضادة للسفن فوق البحر الأحمر

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

إبراهيم حسن يكشف موقف إمام عاشور من مواجهة غينيا بيساو

عاجل.. حزب الله يستهدف مرابض مدفعية وجنود وآلية لإسرائيل بخربة ماعر وبركة ريشا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بلينكن يا حبيبي.!

مدحت بشاى

البطريرك المصرى وشهادته الوطنية

صفاء النجار

معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5»

ماجد حبته

احتفالات إنزال نورماندى!

محمد الراعي

منتخب حسام كسب الرهان رغم العراقيل ودلع النجوم

إبراهيم عبدالفتاح

الوحيدة فى ليلتها الأولى مع الحنين

محمد عبدالعزيز

مَن يُمثل الوزراء الجدد ويقدمهم للإعلام؟

حسين دعسة

بعيدا عن إيقاف الحرب.. الولايات المتحدة تفلس فى المعركة

صور

«الشقيانين في الشوارع».. أبطال تحت أشعة الشمس

منتدى حرف

ليلة الخميس.. «تريزيجيه جول» العريس أمام بوركينافاسو

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. مجلس الحرب الإسرائيلى يوافق على خطة تستبدل حكم حماس فى غزة

عاجل.. حزب الله يستهدف مرابض مدفعية وجنود وآلية لإسرائيل بخربة ماعر وبركة ريشا

4 ملفات تهدد بإسقاط حكومة نتنياهو خلال أيام