عاجل.. حزب الله يستهدف مرابض مدفعية وجنود وآلية لإسرائيل بخربة ماعر وبركة ريشا

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الجمعة استهدافه لمرابض مدفعية وجنود وآلية عسكرية للجيش الإسرائيلي، مؤكدا تحقيق إصابة مباشرة.

يأتي ذلك وسط تكهنات متزايدة بأن إسرائيل قد تفكر في شن عملية كبيرة ضد حزب الله في الأشهر المقبلة، على الرغم من أن واشنطن أثنتها عن خطوة مماثلة في بداية الحرب ضد حماس في قطاع غزة قبل ثمانية أشهر.

وقال حزب الله في بيانين منفصلين، إنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة ‏الإسلامية بعد ظهر اليوم الجمعة ، مرابض مدفعية العدو الإسرائيلي في خربة ماعر وانتشاراً لجنوده ‏في محيطها بقذائف المدفعية".

وأضاف: "كما استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة ‏الإسلامية آلية عسكرية داخل موقع بركة ريشا بصاروخ موجه أصابها ‏إصابة مباشرة"، حسبما نقلت قناة المنار اللبنانية.

وكان حزب الله استهداف الخميس التجهيزات التجسسية الإسرائيلية في موقع المطلة وحقق إصابة مباشرة، وفق بيان صادر عنه.

الولايات المتحدة تحذر إسرائيل من الحرب مع حزب الله

وحذرت إدارة بايدن إسرائيل من أن توسيع صراعها ضد جماعة حزب الله اللبنانية قد يخاطر بجر إيران، حتى مع قول المسؤولين الإسرائيليين الأسبوع الماضي إنهم أكملوا الاستعدادات لعملية إذا لزم الأمر.

وذكر موقع أكسيوس الأمريكي الخميس نقلا عن اثنين من كبار المسؤولين الأمريكيين لم يذكر اسمه، أبلغت الإدارة إسرائيل أنها لا تعتقد أن "حرب محدودة" في لبنان أو "حرب إقليمية صغيرة" هي خيار واقعي لأنه سيكون من الصعب إنهاؤها ومن المرجح أن تدور خارج نطاق السيطرة.

وتصاعدت التوترات بشكل ملحوظ في الأسبوع الماضي مع قيام موكب من كبار الشخصيات الإسرائيلية بزيارة شمال بلادهم للحديث عن الاستعدادات للحرب في لبنان بعد صور حرائق الغابات واسعة النطاق في المنطقة التي أثارتها نيران حزب الله.

وأشار قائد الجيش الإسرائيلي إلى أن "الاستعدادات" اكتملت وأن اتخاذ قرار بشن هجوم قد يكون وشيكًا. وحذر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من احتمال شن "حملة مكثفة".

وزار وزير الأمن اليميني المتطرف، إيتامار بن جفير، بلدة كريات شمونة الشمالية المهجورة إلى حد كبير للدعوة إلى "تدمير حزب الله".

ووفقًا لصحيفة "الجارديان" فإن موجة الزيارات رفيعة المستوى إلى الشمال قد تكون أكثر من مجرد مواقف سياسية، وقد تم التأكيد عليها من خلال الإعلان في الأسبوع الماضي عن قيام إسرائيل مرة أخرى بزيادة الحد الأقصى لعدد جنود الاحتياط الذين يمكنها استدعائهم بمقدار 50 ألف جندي إضافي.

وقالت الصحيفة البريطانية، إن ما هو واضح وسط كل هذه التكهنات هو أن "الوضع على الجبهة الشمالية لإسرائيل أصبح بسرعة إشكالياً مثل غزة، حيث تعثرت قوات الدفاع الإسرائيلية".