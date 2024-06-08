عاجل.. مجلس الحرب الإسرائيلى يوافق على خطة تستبدل حكم حماس فى غزة

ذكرت هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، مساء اليوم الجمعة، أن إسرائيل قدمت ما وصفته بـ"خطة تجريبية" أو برنامج في قطاع غزة يمكن أن يكون بمثابة مقدمة لإقامة "حكم مدني بديل في القطاع الفلسطيني ليحل محل حماس".

وبحسب تقارير إعلامية عبرية، في وقت سابق من هذا الأسبوع، قدم وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت مؤخرًا للحكومة الإسرائيلة خطة لتشكيل إدارات عشائرية داخل القطاع الفلسطيني، تشمل الفلسطينيون الذين يثبت عدم ارتباطهم بحماس أو غيرها من المقاومة التي وصفها بـ"الإرهابية"؛ ويكونوا مسؤولين للإشراف على توزيع المساعدات الإنسانية داخل أحياء محددة.

وبحسب "كان"، وافق مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي على الخطة التي سيتم تنفيذها في مناطق مختلفة في شمال قطاع غزة، حيث سيوفر جيش الاحتلال "الأمن –على الأقل في البداية – للأحياء المحلية التي تشكل جزءًا من البرنامج من أجل منع الاستيلاء عليها" من قبل حماس.

وذكرت "كان" أنه بموجب البرنامج، سيقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بتطهير "منطقة من الإرهابيين ومن ثم تأمينها عن بعد لمنع عودتهم".

وستسمح إسرائيل بعد ذلك لشاحنات المساعدات الإنسانية بالدخول إلى المنطقة بالتنسيق مع المنظمات الدولية، التي ستقوم بنقل الإمدادات إلى الهيئة المحلية المكلفة بتوزيعها، حسبما نقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن "كان".

مقترح بايدن لإنهاء حرب غزة

وتأتي تلك الخطة بعد أسبوع من إعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مقترحًا جديدًا لوقف الحرب في غزة يتضمن 3 مراحل، قائلًا إنه "حان الوقت لإنهاء هذه الحرب".

ويشمل المقترح الذي أعلنه بايدن الجمعة الماضية، العمل بالتدريج على وقف دائم لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين، وإعادة إعمار غزة.

وبشأن إصرار حكومة الاحتلال الإسرائيلية على عدم إنهاء الحرب إلا بالقضاء الكامل على حماس، قال بايدن: "إن حماس لم تعد قادرة على تنفيذ هجوم آخر كهجوم 7 أكتوبر ضد إسرائيل"، مشددًا على أن مقترحه "فرصة حقيقية لإنهاء الصراع" المستمر منذ ثمانية أشهر.