عاجل.. إيطاليا ترفع درجة الخطر للون الأحمر بعد أمطار غزيرة سببت فيضانات

ضرب شمال إيطاليا طقس سيئ مصحوب بهطول أمطار غزيرة ورياح عاتية وحبات برد، متسببا بحدوث فيضانات ومصرع شخص.

وأفادت شبكة "روسيا اليوم" بأن سلطات الدفاع المدنى الوطنية قررت يوم الجمعة رفع درحة الخطر إلى المستوى "الأحمر" (أعلى مستوى) فى منطقة فينيتو، وإلى المستوى "البرتقالى" فى مناطق لومباردى وفريولى وفينيسيا وجوليا.

وفى لومباردي، حيث تسببت الأمطار الغزيرة بحدوث فيضانات انتشل رجال الإطفاء جثة رجل يبلغ من العمر 66 عاما فقد فى بلدة كانتو يوم الخميس بعد انهيار جسر للمشاة.

وفى بلدة بورجو مانتوفانو فى مقاطعة مانتوفا، فى مساء الخميس أدت الرياح العاتية لخروج قطار شحن عن السكة.

ونقلت القناة عن رئيس بلدية بورجو مانتوفانو، ألبرتو بورسارى قوله: خلال السنوات العديدة التى قضيتها كرئيس للبلدية، لم يسبق لى أن رأيت قطارا تقلبه الرياح، كما غمرت المياه العديد من الشوارع والأقبية، فضلا عن مركز لعلاج وإعادة تأهيل المسنين فى ريفير. إن الوضع صعب للغاية.

وأشارت راى نيوز إلى أن الأجهزة المختصة منذ بداية حالة الطوارئ نفذت أكثر من ألف عملية تتضمن إنقاذ وتقديم مساعدة وإزالة المخلفات الناجمة عن سوء الأحوال الجوية فى جميع أنحاء المنطقة.