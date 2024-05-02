رابط نتيجة اللوتري الأمريكي 2024 وخطوات الاستعلام عنها

ينتظر الكثير من الاشخاص المتقدمين للهجرة عن موعد إعلان النتيجة، حيث تفصلنا أيام قليلة، عن ظهور نتيجة الهجرة العشوائية للولايات المتحدة الأمريكية.

موعد ظهور نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

من المقرر الإعلان عن نتيجة اللوتري الأمريكي 2024 يوم السبت المقبل الموافق 4 مايو، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ويمكن لأي شخص من المتقدمين للهجرة معرفة النتيجة عن طريق زيارة الموقع الرسمي للهجرة الأمريكية.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

لا بد من اتباع الخطوات التالية من أجل معرفة نتيجة الهجرة العشوائية فور ظهورها:

أولا التوجه إلى الموقع الرسمي لـوزارة الخارجية الأمريكية.

الضغط على أيقونة “Check Status”.

بعدها سيظهر لك صفحة جديدة قم بالضغط على “متابعة” أو “Continue”.

قم بإدخال الرقم التأكيدي الذي حصلت عليه أثناء عملية التسجيل.

قم بإدخال جميع المعلومات المطلوبة بشكل صحيح، مثل اسمك وتاريخ ميلادك وبلدك.

قم بإدخال الرمز الموجود في الصورة، وقم بالضغط على “Submit”.

بعدها ستظهر لك النتيجة سواء بالقبول أو الرفض.



موعد التقديم على الهجرة العشوائية لأمريكا

يبدأ التقديم للهجرة العشوائية لأمريكا كل عام بداية من شهر أكتوبر وحتى بداية شهر نوفمبر، ويمكن لأي شخص التقديم على هذه الهجرة، وبعدها يتم اختيار الفائزين بشكل عشوائي للسفر إلى أمريكا.

كما سيتم الإعلان عن موعد نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024 وأسماء الفائزين المحظوظين في برنامج اللوتري الأمريكي 2025 والذي تم فتح باب التقدم له في 2024 ويمنح ما يصل إلى 55000 بطاقة خضراء للمتقدمين، يوم السبت الموافق 4 مايو 2024. وستتيح وزارة الخارجية الأمريكية للمتقدمين الاطلاع على نتائجهم عن طريق زيارة الموقع الرسمي ، حسبما افادت وسائل اعلام امريكية في تقرير صادر لها.