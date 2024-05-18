السبت 18 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مواعيد الصلاة اليوم السبت 18-5-2024 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة اليوم
مواعيد الصلاة اليوم

تتصدر مواعيد الصلاة اليوم السبت 18-5-2024 في محافظات مصر قائمة البحث عبر محرك البحث جوجل وذلك مع شهر ذي القعدة واقتراب موسم الحج 1445/2024 حيث يرغب الملايين من المسلمين في كافة محافظات الجمهورية في قضاء الفرائض في أوقاتها.


مواعيد الصلاة اليوم السبت 18-5-2024 في محافظات مصر

ننشر مواعيد الصلاة اليوم السبت 18-5-2024 في محافظات مصر الموافق 10 من شهر ذي القعدة 1445 وفقا للبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية اليومي والذي أكد توقيت الصلاة كما يلي:-

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مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 15-5-2024 فى محافظات مصر

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مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 13 مايو 2024 فى محافظات مصر


موعد الصلاة في القاهرة

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:20 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 12:51 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:28 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 7:43 مساء.

صلاة العشاء في تمام الساعة 9:12 مساء.


موعد الصلاة في الاسكندرية

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:21 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 12:57 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:36 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 7:51 مساء.
صلاة العشاء في تمام الساعة 9:21 مساء.


موعد الصلاة في الجيزة

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:21 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 12:52 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:28 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 7:43 مساء.
صلاة العشاء في تمام الساعة 9:12 مساء.


موعد الصلاة في الفيوم

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:25 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 12:53 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:28 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 7:43 مساء.
صلاة العشاء في تمام الساعة 9:11 مساء.

دعاء الفجر.. أذكار الصباح اليوم الجمعة 17-5-2024

أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم الإثنين 13-5-2024


موعد الصلاة في قنا

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:27 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 12:46 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:14 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 7:30 مساء.
صلاة العشاء في تمام الساعة 8:54 مساء.

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مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 15-5-2024 فى محافظات مصر

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