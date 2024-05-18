مواعيد الصلاة اليوم السبت 18-5-2024 فى محافظات مصر

تتصدر مواعيد الصلاة اليوم السبت 18-5-2024 في محافظات مصر قائمة البحث عبر محرك البحث جوجل وذلك مع شهر ذي القعدة واقتراب موسم الحج 1445/2024 حيث يرغب الملايين من المسلمين في كافة محافظات الجمهورية في قضاء الفرائض في أوقاتها.



مواعيد الصلاة اليوم السبت 18-5-2024 في محافظات مصر

ننشر مواعيد الصلاة اليوم السبت 18-5-2024 في محافظات مصر الموافق 10 من شهر ذي القعدة 1445 وفقا للبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية اليومي والذي أكد توقيت الصلاة كما يلي:-



موعد الصلاة في القاهرة

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:20 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 12:51 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:28 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 7:43 مساء.

صلاة العشاء في تمام الساعة 9:12 مساء.



موعد الصلاة في الاسكندرية

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:21 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 12:57 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:36 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 7:51 مساء.

صلاة العشاء في تمام الساعة 9:21 مساء.



موعد الصلاة في الجيزة

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:21 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 12:52 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:28 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 7:43 مساء.

صلاة العشاء في تمام الساعة 9:12 مساء.



موعد الصلاة في الفيوم

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:25 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 12:53 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:28 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 7:43 مساء.

صلاة العشاء في تمام الساعة 9:11 مساء.



موعد الصلاة في قنا

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:27 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 12:46 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:14 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 7:30 مساء.

صلاة العشاء في تمام الساعة 8:54 مساء.