مواعيد الصلاة اليوم السبت 18-5-2024 فى محافظات مصر
تتصدر مواعيد الصلاة اليوم السبت 18-5-2024 في محافظات مصر قائمة البحث عبر محرك البحث جوجل وذلك مع شهر ذي القعدة واقتراب موسم الحج 1445/2024 حيث يرغب الملايين من المسلمين في كافة محافظات الجمهورية في قضاء الفرائض في أوقاتها.
مواعيد الصلاة اليوم السبت 18-5-2024 في محافظات مصر
ننشر مواعيد الصلاة اليوم السبت 18-5-2024 في محافظات مصر الموافق 10 من شهر ذي القعدة 1445 وفقا للبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية اليومي والذي أكد توقيت الصلاة كما يلي:-
موعد الصلاة في القاهرة
صلاة الفجر في تمام الساعة 4:20 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 12:51 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:28 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 7:43 مساء.
صلاة العشاء في تمام الساعة 9:12 مساء.
موعد الصلاة في الاسكندرية
صلاة الفجر في تمام الساعة 4:21 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 12:57 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:36 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 7:51 مساء.
صلاة العشاء في تمام الساعة 9:21 مساء.
موعد الصلاة في الجيزة
صلاة الفجر في تمام الساعة 4:21 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 12:52 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:28 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 7:43 مساء.
صلاة العشاء في تمام الساعة 9:12 مساء.
موعد الصلاة في الفيوم
صلاة الفجر في تمام الساعة 4:25 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 12:53 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:28 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 7:43 مساء.
صلاة العشاء في تمام الساعة 9:11 مساء.
موعد الصلاة في قنا
صلاة الفجر في تمام الساعة 4:27 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 12:46 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:14 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 7:30 مساء.
صلاة العشاء في تمام الساعة 8:54 مساء.