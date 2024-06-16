مات خلال الطواف حول الكعبة.. وفاة رابع حاج بمحافظة الفيوم

أعلنت أسرة الحاج حسين مفرح الصائم سرحان، الذي يبلغ من العمر 56 عاما، بقرية الحامولي بمركز يوسف الصديق- يعد الحالة الرابعة- بمحافظة الفيوم، استقبالها خبر وفاته، من قبل المشرفين على الحج، خلال تعرضه لوعكة صحية أثناء قيامه بالطواف حول الكعبة المشرفة بمكة المكرمة، في أول أيام عيد الأضحى المبارك ليجري نقله إلى أحد المستشفيات في مكة التي أكدت وفاته محرما في أطهر بقاع الأرض.

وقال علي كشري أحد أقارب الحاج الراحل، إنه سافر من أجل أداء فريضة الحج، وكان يتمنى حسن الخاتمة فكتبها الله له وتوفي في أطهر بقاع الأرض، أثناء طوافه بالكعبة المشرفة.

وأضاف أن الحاج حسين هو ابن عم الحاجة الراحلة مها علي التي توفيت أمس على جبل عرفات.

وأوضح علي، أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد الدفن وصلاة الجنازة عليه، وكذلك لم يتم تحديد موعد صلاة الغائب على الفقيد الراحل.