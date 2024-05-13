الإثنين 13 مايو 2024
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الدين لله

أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم الإثنين 13-5-2024

دعاء الصباح
دعاء الصباح

يحرص المسلمين مع بداية الساعات المبكرة على معرفة أذكار الصباح اليوم الإثنين 13-5-2024 وأدعية مستجابة عبر جوجل، تقربًا من الله عز وجل أملًا في أن يستجيب الله لهم، فمع كل وقت يرفع المسلم يده إلى السماء مرددًا أدعية طلبًا من المولى - "سبحانه وتعالى" - الصحة والرزق والخير.

أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم الإثنين 13-5-2024

وتنشر "الدستور" في هذه السطور القادمة أذكار الصباح اليوم الإثنين 13-5-2024 ودعاء آلفجر وأدعية مستجابة.

دعاء الفجر مكتوب

اللهم ارزق كل مهموم بالفرج، وكل معسر باليسر، وكل محروم بالذرية الصالحة، وكل مديون بقضاء دينه، وكل حزين بالفرح، وكل مرضانا بالشفاء، وكل موتانا بالرحمة.

اللهم في فجر هذا اليوم، يارب نسألك أن لا ترد لنا دعاء، ولا تخيب لنا رجاء، ولا تسكن أجسادنا داء، وادفع عنا كلا هم وبلاء.

أذكار الصباح اليوم

«أصبَحْنا وأصبَح المُلْكُ للهِ والحمدُ للهِ أسأَلُكَ مِن خيرِ هذا اليومِ ومِن خيرِ ما فيه وخيرِ ما بعدَه وأعوذُ بكَ مِن الكسَلِ والهرَمِ وسوءِ العُمُرِ وفتنةِ الدَّجَّالِ وعذابِ القبرِ».

« يا حيُّ يا قيومُ برحمتك أستغيثُ، وأَصلِحْ لي شأني كلَّه، ولا تَكِلْني إلى نفسي طرفَةَ عَينٍ أبدًا».

« لا إلهَ إلَّا اللهُ وحدَه لا شريك له له المُلكُ وله الحمدُ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ».

« اللهمَّ إني أسألُك علمًا نافعًا ورزقًا طيبًا وعملًا متقبلًا».

دعاء للمتوفين

«اللهمّ أبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النّار. اللهمّ عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله».

دعاء لجدتي المتوفية

إن قلوبنا لتحزن، وإن دموعنا لتدمع، وإنا على فراق فقيدتنا لمحزونون، اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

دعاء فكً الكرب والهم للغير

« يا فارج الهمّ ويا كاشف الغم فرج همنا ويسر أمرنا، وارحم ضعفنا وقلة حيلتنا، وارزقنا من حيث لا نحتسب يا رب العالمين، اللهم إني نسألك أن تجعل خير عملنا آخره، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه، إنّك على كل شيءٍ قَدير».

دعاء دخول الامتحان

اللهم إني فوضت أمري إليك وتوكلت عليك فلا ملجأ إلا إليك.

يارب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.

اللهم استودعك ما أتعلمه، فرده إلي عند حاجتي إليه، ولا تنسينيه.

دعاء ختم القرآن

اللهم إني أسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرادا غير مخز ولا فاضح، اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني وحقق أمنياتي وارفع درجاتي، وتقبل صلاتي واغفر لي خطيئاتي، وأسألك العلا من الجنة، اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار، اللهم أحسن عاقبتنا في الآمور كلها وأجرنا من خزى الدنيا وعذاب الآخرة.

«اللهم املأ قلوبنا بالعزيمة».. دعاء الفجر اليوم الأحد 12 مايو 2024

دعاء الصباح مكتوب اليوم السبت 11-5-2024

دعاء دخول المسجد

وهناك بعض الكلمات المستحبة للمسلم عند دخول المسجد  فعن جابر بن زيد -رحمه الله-قال: "إذا جئت يوم الجمعة فقف على الباب وقل: اللهم اجعلني اليوم أوجه من توجه إليك، وأقرب من تقرب إليك، وأنجح من دعاك وطلب إليك".

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