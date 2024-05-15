الأربعاء 15 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 15-5-2024 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة اليوم
مواعيد الصلاة اليوم

يبحث الملايين من المواطنين على مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 15-5-2024 في محافظات مصر عبر محرك البحث جوجل وذلك منذ الساعات الأولى من الليل وذلك رغبة في قضاء الفرائض الخمس في أوقاتها، حيث يعد أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى وأول ما يسأل عنه العبد بعد موته.

مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 15-5-2024 في محافظات مصر

نشرت الهيئة العامة للمساحة المصرية عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 15-5-2024 في محافظات مصر الموافق 7 من شهر ذي القعدة 1445 حيث جاءت توقيت الصلاة كما يلي:-

موعد الصلاة في القاهرة

يؤذن لصلاة الفجر في تمام الساعة 4:23 فجرا.
يؤذن لصلاة الظهر في تمام الساعة 12:51 ظهرا.
يؤذن لصلاة العصر في تمام الساعة 4:28 عصرا.
يؤذن لصلاة المغرب في تمام الساعة 7:41 مساء.
يؤذن لصلاة العشاء في تمام الساعة 9:09 مساء.

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مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 10-5-2024 فى محافظات مصر| مواقيت الصلاة

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مواعيد الصلاة اليوم السبت 4-5-2024 فى محافظات مصر

موعد الصلاة في الاسكندرية

يؤذن لصلاة الفجر في تمام الساعة 4:24 فجرا.
يؤذن لصلاة الظهر في تمام الساعة 12:57 ظهرا.
يؤذن لصلاة العصر في تمام الساعة 4:36 عصرا.
يؤذن لصلاة المغرب في تمام الساعة 7:49 مساء.
يؤذن لصلاة العشاء في تمام الساعة 9:18 مساء.

موعد الصلاة في الجيزة

يؤذن لصلاة الفجر في تمام الساعة 4:23 فجرا.
يؤذن لصلاة الظهر في تمام الساعة 12:52 ظهرا.
يؤذن لصلاة العصر في تمام الساعة 4:28 عصرا.
يؤذن لصلاة المغرب في تمام الساعة 7:41 مساء.
يؤذن لصلاة العشاء في تمام الساعة 9:09 مساء.

موعد الصلاة في الفيوم

يؤذن لصلاة الفجر في تمام الساعة 4:27 فجرا.
يؤذن لصلاة الظهر في تمام الساعة 12:53 ظهرا.
يؤذن لصلاة العصر في تمام الساعة 4:28 عصرا.
يؤذن لصلاة المغرب في تمام الساعة 7:41 مساء.
يؤذن لصلاة العشاء في تمام الساعة 9:08 مساء.

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‎مواعيد الصلاة اليوم الأحد 12 مايو 2024 فى محافظات مصر

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شبكة تليفزيون الحياة تذيع أول صلاة عشاء من مسجد السيدة زينب بعد إعادة تطويره (صور)

موعد الصلاة في قنا

يؤذن لصلاة الفجر في تمام الساعة 4:30 فجرا.
يؤذن لصلاة الظهر في تمام الساعة 12:45 ظهرا.
يؤذن لصلاة العصر في تمام الساعة 4:14 عصرا.
يؤذن لصلاة المغرب في تمام الساعة 7:28 مساء.
يؤذن لصلاة العشاء في تمام الساعة 8:51 مساء.

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