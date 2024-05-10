مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 10-5-2024 فى محافظات مصر| مواقيت الصلاة

تختلف مواعيد الصلاة من محافظة لأخرى، كما تختلف يوميًا مع تغير طول الليل والنهار، ويهتم المسلمون بالبحث عن مواعيد الصلاة لأداء الفروض الخمس يوميًا في مواقيتها، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 10-5-2024 في محافظات مصر.

مواعيد الصلاة في القاهرة

المدينة أذان الفجر شروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء القاهرة 4:28 ص 6:5 ص 12:51 م 4:28 م 7:38 م 9:4 م

مواعيد الصلاة في الإسكندرية

المدينة أذان الفجر شروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء الأسكندرية 4:29 ص 6:9 ص 12:57 م 4:36 م 7:45 م 9:13 م

مواعيد الصلاة في المحافظات

المدينة أذان الفجر شروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء طنطا 4:27 ص 6:5 ص 12:52 م 4:31 م 7:40 م 9:7 م المنصورة 4:24 ص 6:3 ص 12:51 م 4:30 م 7:39 م 9:7 م الزقازيق 4:25 ص 6:4 ص 12:50 م 4:28 م 7:38 م 9:5 م أسيوط 4:37 ص 6:11 ص 12:52 م 4:23 م 7:33 م 8:56 م سوهاج 4:37 ص 6:10 ص 12:50 م 4:20 م 7:30 م 8:52 م بنى سويف 4:32 ص 6:8 ص 12:52 م 4:27 م 7:37 م 9:2 م المنيا 4:36 ص 6:11 ص 12:53 م 4:27 م 7:36 م 9:0 م قنا 4:34 ص 6:6 ص 12:46 م 4:15 م 7:25 م 8:47 م أسوان 4:39 ص 6:9 ص 12:45 م 4:10 م 7:21 م 8:41 م مطروح 4:40 ص 6:19 ص 1:7 م 4:47 م 7:56 م 9:24 م الغردقة 4:27 ص 6:0 ص 12:41 م 4:13 م 7:22 م 8:46 م الخارجة 4:46 ص 6:17 ص 12:55 م 4:23 م 7:34 م 8:55 م