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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 10-5-2024 فى محافظات مصر| مواقيت الصلاة

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة

تختلف مواعيد الصلاة من محافظة لأخرى، كما تختلف يوميًا مع تغير طول الليل والنهار، ويهتم المسلمون بالبحث عن مواعيد الصلاة لأداء الفروض الخمس يوميًا في مواقيتها، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 10-5-2024 في محافظات مصر.

مواعيد الصلاة في القاهرة

المدينةأذان الفجرشروقصلاة الظهرصلاة العصرصلاة المغربصلاة العشاء
القاهرة4:28 ص6:5 ص12:51 م4:28 م7:38 م9:4 م

 

 

 

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مواعيد الصلاة  في الإسكندرية

المدينةأذان الفجرشروقصلاة الظهرصلاة العصرصلاة المغربصلاة العشاء
الأسكندرية4:29 ص6:9 ص12:57 م4:36 م7:45 م9:13 م

 

مواعيد الصلاة  في المحافظات

المدينةأذان الفجرشروقصلاة الظهرصلاة العصرصلاة المغربصلاة العشاء
طنطا4:27 ص6:5 ص12:52 م4:31 م7:40 م9:7 م
المنصورة4:24 ص6:3 ص12:51 م4:30 م7:39 م9:7 م
الزقازيق4:25 ص6:4 ص12:50 م4:28 م7:38 م9:5 م
أسيوط4:37 ص6:11 ص12:52 م4:23 م7:33 م8:56 م
سوهاج4:37 ص6:10 ص12:50 م4:20 م7:30 م8:52 م
بنى سويف4:32 ص6:8 ص12:52 م4:27 م7:37 م9:2 م
المنيا4:36 ص6:11 ص12:53 م4:27 م7:36 م9:0 م
قنا4:34 ص6:6 ص12:46 م4:15 م7:25 م8:47 م
أسوان4:39 ص6:9 ص12:45 م4:10 م7:21 م8:41 م
مطروح4:40 ص6:19 ص1:7 م4:47 م7:56 م9:24 م
الغردقة4:27 ص6:0 ص12:41 م4:13 م7:22 م8:46 م
الخارجة4:46 ص6:17 ص12:55 م4:23 م7:34 م8:55 م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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