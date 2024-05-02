الخميس 02 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ما حكم المسح على الشراب للوضوء؟.. الإفتاء تُجيب

حكم المسح على الشراب
حكم المسح على الشراب للوضوء

ما حكم المسح على الشراب للوضوء؟.. من الموضوعات التي تتزايد معدلات البحث عنها من خلال استخدام مؤشر البحث “جوجل”.

ما حكم الشرع فى الممتنع عن العمل دون عذر؟.. خالد الجندى يجيب

حكم أكل القراميط.. دار الإفتاء تجيب

“الدستور” يستعرض التفاصيل في التقرير التالى..

حكم المسح على الشراب للوضوء

وجه أحد المواطنين سؤالًا لدار الإفتاء المصرية عبر الموقع الرسمى لها، حول جواز المسح على الشراب للوضوء.

وأكدت “دار الإفتاء” فى إجابتها، أن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى جواز المسح على  (الشَّراب) في الحضر والسفر للرجال والنساء، شريطة أن يكون مجلدًا يمكن تتابع المشي فيه، وأن يكون ساترًا للقدمين كاملتين؛ أي: يغطي الكعبين، وأن يكون طاهرًا في نفسه، وأن يكون قد لبس  على طهارة.

حكم المسح على الشراب 

واستطردت دار الإفتاء قائلة ومن الفقهاء من ذهب إلى جواز المسح على الجورب مطلقًا حتى لو كان خفيفًا؛ ومن القواعد المقررة أنه "لا إنكار في مختلف فيه"، فمن كان في حاجة ولا يجد إلا أن يمسح على الشراب  الخفيف فلا حرج عليه ناويًا تقليد من أجاز من الفقهاء.

المدة التى يجوز فيها استمرار المسح على الشراب للوضوء

وعن المدة التى يجوز فيها استمرار المسح على الشراب من اجل الوضوء .. أجابت دار الإفتاء المصرية  على هذا السؤال قائلة: إن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن  مدة المسح لا تتجاوز يومًا وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر.

حكم أكل القراميط.. دار الإفتاء تجيب

وعن إجازة المسح على الشراب في البرد ويكون يوما وليلة 

قالت الإفتاء فى إجابتها على هذا السؤال، إنه يجوز المسح على الشراب إذا كان صفيقا ـ أي لا ترى البشرة معه ـ ويكون ساترا للمفروض، ومدة المسح للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وتبدأ مدة المسح من المسح بعد الحدث، والأصل في ذلك ما رواه مسلم عن علي ـ رضي الله عنه ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة ـ وما رواه أحمد وغيره وصححه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم: مسح على الجوربين والنعلين.

قد يهمك:

جوارب شراب وضوء دار الافتاء حكم

مواد متعلقة

ما حكم الشرع فى الممتنع عن العمل دون عذر؟.. خالد الجندى يجيب

الأكثر قراءة

الزمالك يسحب 3 نقاط من رصيد البنك الأهلى فى الدورى

تركيا تعلق جميع المعاملات التجارية مع إسرائيل.. وتل أبيب ترد

تشريح جثة أم فهد.. من هى البلوجر العراقية التى تسربت صورها من المشرحة؟

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد الاجازات الرسمية 2024

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد عطلة عيد العمال وشم النسيم

تقرير الطب الشرعى عن ضحايا «مذبحة دار السلام»: غربلهم بالرصاص

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسن الهتهوتى يكتب: لـ«سيناء» رب يحميها

د. محمد عفيفي

نجيب محفوظ فى أبوظبى

ماجد حبته

عيد العمال والعمل والأمل

حسام الضمراني

حديث وزيرة الثقافة وتساؤلات الغزالى حرب

د هند جاد

الإنترنت الأسود.. طفل شبرا بدون IP

مدحت بشاى

دراما القيامة.. والأيقونة البديعة

عبد الرحيم طايع

الحرب لا تلغى البهجة!

نيرمين يسر

المرآة.. قصاصات مربكة من إبداعات تاركوفيسكى

صور

فرحة هدف فوز الزمالك على البنك الأهلى

إقبال كبير على مهرجان التمور بوزارة الزراعة

صناعة السبح اليدوية في مصر: تراث عريق وحرفة رابحة

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 208 للعدوان.. قصف جوى متواصل على المربعات السكنية ومحيط مراكز الإيواء بغزة

تركيا تنضم إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

إذاعة الجيش الإسرائيلى: الإعلان عن منطقة آمنة وسط غزة للنازحين من رفح قريبًا