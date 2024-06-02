الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أسامة القوصى يكشف لـ"الشاهد" كواليس خلافه مع جماعة "طه السماوى" (فيديو)

الدكتور أسامة القوصي
الدكتور أسامة القوصي

قال الدكتور أسامة القوصي، الداعية والباحث الإسلامي، إن: "فترة معيشتي في اليمن أنقذتني من تواجد أسمي في قضية اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات، لأن الحكومة المصرية حين داهمت منزلي بعد الحادث بمنطقة حدائق القبة، أيقنت أنني أعيش في اليمن قبل تنفيذ الاغتيال، وكانت المداهمة فقط بسبب تواجد اسمي ضمن الـ 1536 اسمًا ضمن القائمة الشهيرة".

 

وأضاف القوصي، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنه: "واجهت طه السماوي مع بداية اقتناعي بأنه لا يوجد جماعة دينية أو تنظيم، ورد علي قائلًا: "والله لولا أنك في بيتي لأوجعتك ضربا بالنعال"، وفوجئت حينها بأنه أصدر أوامر بطردي من محل البقالة الخاص بي، وأخبروني أنهم سيسددون لي نصيبي منه بالتدريج".

 

وتابع: "بعد خروجي من جماعة طه السماوي ورفضي تفكيرهم أرادوا معاقبتي بانفصال زوجتي عني، ولكنها رفضت بشدة، لذا أؤكد دائما أن الجماعات الدينية لا تعترف بالقانون أو الدستور، ويبيحون لأنفسهم ما يريدون فقط بالتزوير".

الشاهد برنامج الشاهد محمد الباز اكسترا نيوز داعيه اسلامي 30 يونيو الجماعة الإرهابية الإرهاب

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

هل صيام التسعة الأوائل من ذى الحجة سنة؟.. "الإفتاء" تجيب

عاجل.. القاهرة الإخبارية: غارات إسرائيلية على حي البرازيل فى رفح الفلسطينية (فيديو)

وزير التموين: تحريك سعر رغيف الخبز يهدف إلى تحسين الدعم وضمان استمراريته

أسامة القوصى لـ"الشاهد": تخليت عن فكر التطرف عام 1985 وأصبحت ضد الجماعات الإرهابية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

حسىن عبدالبصىر

قتل الأطفال للتنقيب عن الآثار!

د هند جاد

رفعت عينى للسما.. هو الفستان عيب!

حسين دعسة

بدعوة أردنية مصرية وأممية.. مؤتمر دولى فى البحر الميت للاستجابة الإنسانية فى غزة

صور

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

محطة تل أبيب

المزيد

"كوخاف هيرمس 900".. سقوط أقوى مُسيّرات الاحتلال الإسرائيلى يهدد عملياته فى لبنان

لم يتوقف لحظة.. إسرائيل ترد على خطة بايدن بقصف جنوني لرفح

"أكسيوس": خطاب بايدن بشأن حرب غزة يضغط لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين