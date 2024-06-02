أسامة القوصى يكشف لـ"الشاهد" كواليس خلافه مع جماعة "طه السماوى" (فيديو)

قال الدكتور أسامة القوصي، الداعية والباحث الإسلامي، إن: "فترة معيشتي في اليمن أنقذتني من تواجد أسمي في قضية اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات، لأن الحكومة المصرية حين داهمت منزلي بعد الحادث بمنطقة حدائق القبة، أيقنت أنني أعيش في اليمن قبل تنفيذ الاغتيال، وكانت المداهمة فقط بسبب تواجد اسمي ضمن الـ 1536 اسمًا ضمن القائمة الشهيرة".

وأضاف القوصي، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنه: "واجهت طه السماوي مع بداية اقتناعي بأنه لا يوجد جماعة دينية أو تنظيم، ورد علي قائلًا: "والله لولا أنك في بيتي لأوجعتك ضربا بالنعال"، وفوجئت حينها بأنه أصدر أوامر بطردي من محل البقالة الخاص بي، وأخبروني أنهم سيسددون لي نصيبي منه بالتدريج".

وتابع: "بعد خروجي من جماعة طه السماوي ورفضي تفكيرهم أرادوا معاقبتي بانفصال زوجتي عني، ولكنها رفضت بشدة، لذا أؤكد دائما أن الجماعات الدينية لا تعترف بالقانون أو الدستور، ويبيحون لأنفسهم ما يريدون فقط بالتزوير".