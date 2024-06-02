الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز

مراسلة "القاهرة الإخبارية" ترصد آخر تطورات التظاهرات فى تل أبيب (فيديو)

مظاهرات تل أبيب
مظاهرات تل أبيب

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، اليوم، إن شرطة الاحتلال اعتقلت عددا من المتظاهرين وبدأت في فتح مناطق أغلقتها في وقت سابق بسبب التظاهرات، مؤكدة أن هناك أصواتا يمينية في إسرائيل أعلنت معارضتها للخطة المقترحة لإنهاء الحرب وإعادة المحتجزين.

وأضافت: "ممثلون عن عائلات المحتجزين أعلنوا أن تظاهراتهم ستستمر لساعات وأيام لكن أعدادهم باتت أقل في الشوارع، كما أن التظاهرات في تل أبيب انتهت تقريبا، وشرطة الاحتلال تزيل حواجز مرورية من أماكن تجمع المتظاهرين".

القاهرة الإخبارية دانا أبو شمسية إسرائيل الاحتلال المتظاهرين المحتجزين تل أبيب

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