مراسلة "القاهرة الإخبارية" ترصد آخر تطورات التظاهرات فى تل أبيب (فيديو)

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، اليوم، إن شرطة الاحتلال اعتقلت عددا من المتظاهرين وبدأت في فتح مناطق أغلقتها في وقت سابق بسبب التظاهرات، مؤكدة أن هناك أصواتا يمينية في إسرائيل أعلنت معارضتها للخطة المقترحة لإنهاء الحرب وإعادة المحتجزين.

وأضافت: "ممثلون عن عائلات المحتجزين أعلنوا أن تظاهراتهم ستستمر لساعات وأيام لكن أعدادهم باتت أقل في الشوارع، كما أن التظاهرات في تل أبيب انتهت تقريبا، وشرطة الاحتلال تزيل حواجز مرورية من أماكن تجمع المتظاهرين".