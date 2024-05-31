الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا برقم الجلوس 2024

الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية

نقدم لكم رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا برقم الجلوس 2024، حيث يبحث الكثير من طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة قنا، عبر محركات البحث المتواجدة حاليًا خاصةً “جوجل” العالمي، وذلك مع استمرار إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني 2023-2024، في مختلف المحافظات.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا برقم الجلوس 2024

وفي هذا السياق، يستطيع طلابنا الأعزاء في الصف الثالث الإعدادي بمحافظة قنا، الحصول علي نتائج الدور الأول للفصل الدراسي الثاني 2023-2024، وذلك من خلال الرابط الرسمي اضغط هنا.

خطوات الحصول علي نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا برقم الجلوس 2024

وفي سياق متصل، يمكن لطلبة الصف الثالث الاعدادي بمحافظة قنا، الحصول على نتيجة الترم الثاني 2023-2024، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

خطوة أولى (1): زيارة موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا عبر الرابط الرسمي اضغط هنا. 
خطوة ثانية (2): على الطالب/ة اختيار الاستعلام عن نتائج الطلاب.
خطوة ثالثة (3): على الطالب/ة إدخال بيانات الطالب.
خطوة رابعة (4): على الطالب/ة اختيار المرحلة التعليمية.
خطوة خامسة (5): على الطالب/ة تحديد أيقونة «نتيجة الشهادة الإعدادية 2024».
خطوة سادسة (6): على الطالب/ة اختيار الفصل الدراسي الثاني.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية 2024


خطوة سابعة (7): على الطالب/ة اختيار العام الدراسي الحالي 2023-2024.
خطوة ثامنة (8): على الطالب/ة إدخال الاسم والرقم القومي.
خطوة تاسعة (9): على الطالب/ة النقر على أيقونة “عرض النتيجة”.
خطوة عاشرة (10): تظهر أمام الطالب/ة النتيجة بكل وضوح.

كيفية عمل طلب تظلمات الشهادة الإعدادية 2024

وفي هذا الصدد، يستطيع طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي وأولياء أمورهم عمل طلب تظلمات الشهادة الإعدادية 2024، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الأولى: على الطالب/ة أو ولى أمره بتقديم طلب تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب.
الثانية: على الطالب/ة بتحديد المادة أو المواد التي يرغب في تقديم طلب التظلم منها.
الثالثة: على الطالب/ة ولي أمر سداد رسوم تظلمات الشهادة الإعدادية 2024.

الآن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة الترم الثاني برقم الجلوس


الرابعة: اتباع تعليمات الإدارة التعليمية للاطلاع على ورقة الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.
الخامسة: عقب الانتهاء من فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات.
السادسة: يتم النظر في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه.
السابعة: يتم الإعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته.
الثامنة: في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته في الدرجات.
التاسعة: يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.

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