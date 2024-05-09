موعد عيد الأضحى | كم عدد الإجازات الرسمية في شهر يونيو 2024؟

يتساءل قطاع كبير من الموظفين في الدولة والقطاع العام عن الإجازات الرسمية في شهر يونيو 2024 في مصر، ويبحث الناس بشكل متزايد عن مواعيد إجازات شهر يونيو 2024 وموعد وقفة عرفات وعيد الأضحى عبر محركات البحث العالمية.

الإجازات الرسمية 2024

يهتم الموظفون والطلاب بمعرفة موعد إجازة عيد الأضحى 2024، خاصة بعد إنتهاء إجازة شهر مايو الحالي، وفي السياق ذاته، يسعى الفائزون في قرعة الحج إلى معرفة موعد عيد الأضحى المبارك 1445 هـ، استعدادًا للسفر إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج.

إجازة عيد الأضحى 2024

في الدليل الفلكي للعام الهجري 1445هـ، كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2024 فلكيًا في مصر.

وأشار إلى أن شهر ذو الحجة 1445هـ يبدأ فلكيًا في مصر يوم الإثنين 7 يونيو 2024م، كما يوافق موعد وقفة عرفات 2024 يوم 9 من ذي الحجة 1445هـ فلكيًا وهو يوم السبت 15 يونيو 2024م، ويوافق موعد عيد الأضحى 2024 يوم 10 من ذي الحجة 1445هـ فلكيًا في مصر وهو يوم الأحد 16 يونيو 2024م.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2024

سيتم تحديد عدد أيام الإجازات الرسمية في عيد الأضحى المبارك 2024 بناءً على الإعلان الرسمي الصادر عن رئاسة الجمهورية.

ومن المتوقع أن يحصل الموظفون والطلاب على إجازة تمتد لمدة 5 أيام متتالية، تبدأ من يوم الأحد 16 يونيو 2024 وتنتهي يوم الخميس 20 يونيو 2024، سيتم الإعلان عن موعد وعدد أيام إجازة عيد الأضحى 2024 بشكل رسمي بعد استطلاع دار الإفتاء المصرية لرؤية هلال شهر ذو الحجة 1445 هـ وتحديد موعد الوقفة وأول أيام العيد الكبير.

كم عدد الإجازات الرسمية في شهر يونيو 2024؟

خلال شهر يونيو، يحصل الموظفون في مصر على 6 أيام إجازات رسمية بمناسبة عيد الأضحى وثورة 30 يونيو. وبذلك يصبح عدد أيام الإجازات الرسمية والأسبوعية في شهر يونيو 15 يومًا، وعدد أيام العمل 15 يومًا.

1- السبت 1 يونيو 2024

إجازة أسبوعية

2- الجمعة الموافق 7 يونيو 2024

إجازة أسبوعية

3- السبت 8 يونيو 2024

إجازة أسبوعية

4- الجمعة الموافق 14 يونيو 2024

إجازة أسبوعية

5- السبت الموافق يونيو 2024

إجازة أسبوعية

6- الأحد الموافق 16 يونيو 2024 وحتى يوم 20 إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى.

7 -الجمعة 21 يونيو 2024

إجازة أسبوعية

8- السبت الموافق 22 يونيو 2024

إجازة أسبوعية

9- الجمعة الموافق 28 يونيو 2024

إجازة أسبوعية

10 -السبت الموافق 29 يونيو 2024

إجازة أسبوعية

11- الأحد الموافق 30 يونيو 2024

إجازة بمناسبة ثورة 30 يونيو

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