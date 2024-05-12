الأحد 12 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

‎مواعيد الصلاة اليوم الأحد 12 مايو 2024 فى محافظات مصر

الصلاة
الصلاة

الصلاة من أهم العبادات وثاني ركن من أركان الصلاة والمحافظة عليها في مواقيتها المحددة من أكثر ما جاء في الأحاديث والقرآن، لذلك ننشر بشكل يومي مواعيد الصلاة في عدد من محافظات الجمهورية، التي تختلف فيها أوقات الصلاة من محافظة لأخرى.

ويمكن من خلال المقدم من الدستور التعرف على مواعيد الصلاة في كل محافظة اليوم الأحد 14 مايو 2024 والتي تختلف فيها أوقات الصلاة للاختلافات الجغرافية.

 

مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:25 ص
موعد أذان الظهر: 12:51 م 
موعد أذان العصر: 4:28 م
موعد أذان المغرب: 7:40  م
موعد أذان العشاء: 9:07 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:26 ص
موعد أذان الظهر: 12:57  م
موعد أذان العصر: 4:36 م
موعد أذان المغرب: 7:47 م
موعد أذان العشاء: 9:16 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة بور سعيد

موعد أذان الفجر: 4:16  ص
موعد أذان الظهر: 12:47 م 
موعد أذان العصر: 4:26 م
موعد أذان المغرب: 7:38 م
موعد أذان العشاء: 9:07 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الجيزة

موعد أذان الفجر: 4:25 ص
موعد أذان الظهر: 12:52 م 
موعد أذان العصر: 4:28 م
موعد أذان المغرب: 7:40  م
موعد أذان العشاء: 9:07 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الفيوم

موعد أذان الفجر:  4:29 ص
موعد أذان الظهر: 12:53  م 
موعد أذان العصر: 4:28   م
موعد أذان المغرب: 7:40 م
موعد أذان العشاء: 9:06  م

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مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الزقازيق

موعد أذان الفجر: 4:22  ص
موعد أذان الظهر: 12:50 م 
موعد أذان العصر: 4:28  م
موعد أذان المغرب: 7:40 م
موعد أذان العشاء: 9:08 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:34 ص
موعد أذان الظهر: 12:50  م 
موعد أذان العصر: 4:19  م
موعد أذان المغرب: 7:32 م
موعد أذان العشاء: 8:55  م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة أسوان

موعد أذان الفجر: 4:36  ص
موعد أذان الظهر:  12:45 م 
موعد أذان العصر: 4:09 م
موعد أذان المغرب: 7:23 م
موعد أذان العشاء: 8:44  م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة العريش

موعد أذان الفجر: 4:11 ص
موعد أذان الظهر: 12:41 م
موعد أذان العصر: 4:20 م
موعد أذان المغرب: 7:32  م
موعد أذان العشاء  9:00 م

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مواعيد الصلاة مواعيد الصلاة اليوم موعد أذان الفجر موعد آذان الظهر موعد آذان العصر موعد أذان المغرب موعد اذان العشاء

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