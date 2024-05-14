الثلاثاء 14 مايو 2024
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محمد الباز

الدين لله

مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024 فى محافظات مصر

الصلاة
الصلاة

يشغل بال المسلمين الحرص على الانتظام في أداء الصلاة في وقتها، ويكثر التساؤل لمعرفة مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024 في محافظات مصر عبر جوجل، حيث أن الصلاة من الأمور التي يستعين بها المؤمن على حفظ دينه وصحته والكف عن المعاصي، قال تعالى: {وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ}، وقال جل جلاله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ}.

مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024 في محافظات مصر

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14- 5- 2024 في عدد من المحافظات المختلفة.

مواقيت الصلاة اليوم

مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:24 ص.
موعد صلاة الظهر 12:51 ظ.
موعد صلاة العصر اليوم الثلاثاء 28: 4 ع.
موعد صلاة المغرب 7:40 م.
موعد صلاة العشاء 9:07 م..

مواعيد الصلاة في الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:24 ص.
موعد صلاة الظهر 12:56 ظ.
موعد صلاة العصر 4:35 ع.
موعد صلاة المغرب 7:47 م.
موعد صلاة العشاء 9:16 م.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:18 ص.
موعد صلاة الظهر 12:47 ظ.
موعد صلاة العصر 4:25 ع.
موعد صلاة المغرب 7:38 م.
موعد صلاة العشاء 9:05 م.

مواعيد الصلاة في مدينة شرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:19 ص.
وقت صلاة الظهر 12:39 ظ.
موعد صلاة العصر 4:11 ع.
وقت صلاة المغرب 7:25 م.
وقت صلاة العشاء 8:48 م.

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مواعيد الصلاة في محافظة أسوان

وقت صلاة الفجر 4:33 ص.
موعد صلاة الظهر 12:45 ظ.
موعد صلاة العصر 12: 4 ع.
موعد صلاة المغرب 7:26 م.
موعد صلاة العشاء 8:47 م.

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