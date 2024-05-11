بتسأل الملايين عن صيغ دعاء وأذكار الصباح اليوم السبت 11-5-2024، حيث يرغب الكثير في إحياء ساعات الليل المتأخرة، وذلك مع بداية شهر ذي القعدة 1445 رغبة في سعة الرزق والسعادة والسكينة القلبية.

دعاء الفجر مكتوب اليوم السبت 11-5-2024

جاءت صيغ دعاء الصباح مكتوب اليوم السبت 11-5-2024 الواردة في أمهات الكتب عن التابعين والسلف الصالح لجلب الأرزاق والطمأنينة والسعادة والسكينة القلبية والشفاء والتوفيق كما يلي:-

اللهم إني أسألك مع فجر يوم جديد غفران الذنوب والمعاصي وستر العيوب.. وتفريج الهموم وتيسير الأمور.. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في أجسادنا.. والبركة في الرزق.. ورحمة من عندك تغنينا عن سائر عبادك.. اللهم ابعدنا عن الذي الدنيا وحيرة النفس وحزن الليل.. وبكاء القلب.. موت الضمير وسوء الخاتمة.

اللهم أبعد عني وعن أحبتي حيرة النفس واذى الدنيا.. يا من تنفس الصباح بأمره.. وتوزعت الأرزاق بكرمه.. وأمطر علينا بركتك.. وبلغنا أسمى مراتب الدنيا.. اللهم إنا نسألك أعلى مراتب الآخرة.. اللهم ارزقنا إجابة الدعاء.. وصلاح الحال والأهل والمال والابناء.. وحسن الأداء وبركة العطاء.

اللهم إن القلب امتلأ حديثا والنفس دعاء.. يا من تسمعني يا سندي.. اللهم ارزقني حسن الدعاء.. ونعمة الإجابة.. واستجب لي ما هو خير يارب العالمين.. اللهم ارزقني راحة البال والقلب والروح وابعد عني كل ما يؤذيني في الدنيا.. يارب العالمين.

أذكار الصباح اليوم السبت 11-5-2024

اللهم عافني في سمعي وعافني في بصري.. لا إله إلا أنت.. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر.. واعوذ بك من الكسل والخمول سوء الخاتمة.. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات.

اللهم أنت ربي.. لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمد عبدك ورسولك.

اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم إني أسألك أن ترزقني رزقا حلالا طيبا مباركا فيه.