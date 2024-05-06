يحرص المسلمين على معرفة أدعية مستجابة وأذكار الصباح اليوم الإثنين 6-5-2024 عبر جوجل، تأدية الأدعية في وقتها الصحيح تقربا من الله عز وجل، املا في أن يستجيب لهم الدعاء.

أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم الإثنين 6-5-2024

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير أدعية مستجابة وأذكار الصباح اليوم الإثنين 6-5-2024 ودعاء الصباح.

دعاء الصباح مكتوب

في هذا الصباح؛ اللهم أجعل لنا نصيبًا في سعة الأرزاق وتيسير الأحوال وقضاء الحاجات وإجابة الدعوات، اللهم لطفك بقلوبنا وأحوالنا وأيامنا، اللهم تولنا بسعتك وعظيم فضلك إنك على كل شيء قدير.

يارب مع قدوم هذا اليوم غير حالنا إلى أحسن حال عندك وسخر لنا ما تعلم أنه خير لنا، واصرف عنا كل شر.

يارب افتح لنا الخير في كل الأمور فنحن لا حول لنا ولا قوة إلا بك، يا مقسم الأرزاق إقسم لنا في هذا الفجر من توفيقك ورضاك وغناك وتيسيرك لأمورنا، وامنحنا في يومنا الراحة والسعادة والصحة والعافية التامة.

أذكار الصباح اليوم

أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللَّهُ الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ. (ثلاث مرّات)

أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، مِن شَرِّ مَا خَلَقَ، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، وَمِن شَرِّالنَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. (ثلاث مرّات).

أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، مَلِكِ النَّاسِ، إِلَهِ النَّاسِ، مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ، الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ، مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ. (ثلاث مرّات).. (من قالها حين يُصبح وحين يُمسى كفته من كل شيء).

دعاء للمتوفين

«اللهمّ أنزله منزلًا مباركًا، وأنت خير المنزلين، اللهمّ أنزله منازل الصدّيقين، والشّهداء، والصّالحين، وحسُن أولئك رفيقًا، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار، اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة».

دعاء فكً الكرب والهم للغير

(اللهمَّ إنِّي أعوذُ بك من الهمِّ والحزنِ، والعجزِ والكسلِ، والبُخلِ والجُبنِ، وضَلَعِ الدَّينِ، وغَلَبَةِ الرجالِ)، (اللَّهُ اللَّهُ ربِّي لا أشرِكُ بِهِ شيئًا).

دعاء ختم القرآن

«اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إمامًا ونورًا وهدىً ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لي حجة يوم القيامة».

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أذكار الصباح اليوم الأحد 5 مايو 2024

دعاء دخول المسجد

و ما رُوي عن أبو حميد الساعدي -رضي الله عنه- حيث قال: "إذا دخلَ أحدُكُمُ المسجِدَ، فليسلِّم علَى النَّبيِّ -صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ-، ثمَّ ليقُلْ: اللَّهمَّ افتَح لي أبوابَ رحمتِكَ".