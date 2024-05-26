الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عاجل.. بعد إعلان "القسام" عن أسر جنود.. جيش الاحتلال يشن قصفا مدفعيا عنيفا على مخيم جباليا وشمال غزة

قصف مدفعي إسرائيلي
قصف مدفعي إسرائيلي

أفادت مصادر فلسطينية فجر اليوم الأحد، بأن الجيش الإسرائيلي يشن قصفا مدفعيا عنيفا وسط سماع دوي اشتباكات مسلحة على مناطق مخيم جباليا شمال قطاع غزة بعد إعلان القسام أسر جنود فيه.

وأشارت المصادر إلى أن الطائرات الإسرائيلية استهدفت عمارة "عبيد" مقابل مخبز الشرق الجديد في تل الزعتر شمال القطاع ودمرتها بشكل كامل، كما أن القصف المدفعي العنيف لا يزال مستمرا على منطقة الشيخ زايد ومخيم جباليا وبيت لاهيا شمال القطاع.

ويشن الجيش الإسرائيلي القصف على مناطق شمال قطاع غزة بعد دقائق من إعلان الناطق باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة عن تمكن مقاتلي "القسام" من استدراج قوة إسرائيلية إلى كمين مركب في مخيم جباليا، وتمكنت من قتل وجرح وأسر جميع أفرادها.

وقال الناطق باسم "كتائب القسام"، إن "مجاهدينا تمكنوا بفضل الله وقوته من الاشتباك مع أفراد هذه القوة من مسافة صفر، ومن ثم هاجم مجاهدونا بالعبوات قوة الإسناد التي هرعت إلى المكان وأصابوها بشكل مباشر، ومن ثم انسحب مجاهدون بعد تفجير النفق المستخدم في هذه العملية بعد أن أوقعوا جميع أفراد هذه القوة بين قتيل وجريح وأسير، واستولوا على العتاد العسكري لها".

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