الإثنين 17 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تطورات جديدة بشأن سقوط أجزاء من عقار غرب الإسكندرية

من الحدث
من الحدث

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول سقوط اجزاء من عقار مأهول بالسكان مكون من 3 طوابق، بمنطقة الدخيلة التابعة لحي العجمي غرب المدينة، ما تسبب في اصابه شخص، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة اثار الانهيار وسؤال المصاب وشهود العيان حول الواقعة.

تفاصيل الواقعة

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ بسقوط أجزاء من منزل شارع مسجد ناجى بالطريق الرئيسي المؤدي الي العجمي، مما تسبب في إصابة شخص.

علي الفور انتقل ضباط مباحث القسم ومسؤولي الحي وقوات الحماية المدنية والإسعاف الي مكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار مكون من دور أرضى سكني وثلاثه طوابق والدور الأول مشغول بالسكان، وسقوط ستاره السطح على بلكونه الثالث.

وتسبب الانهيار في اصابة رمضان مصطفى، تصادف مروره وتم نقله بالاسعاف، وافاد مسئولي الحي انه سبق إرسال إشارة بإخلاء العقار، وإحالة الملف لمهندس المنطقة لسرعة عرض العقار على لجنه المنشات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.

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