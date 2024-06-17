عاجل| مفاجأة في حالة طقس ثاني وثالث أيام عيد الأضحى 2024.. إليك التفاصيل
حالة طقس ثاني وثالث أيام عيد الأضحى 2024، يبحث الكثيرون عن حالة طقس ثاني وثالث أيام عيد الأضحى 2024، خاصة مع رغبة المواطنين في التنزه والخروج للحدائق العامة، وتشير بيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى انخفاض طفيف في درجات الحرارة خلال ثاني وثالث أيام عيد الأضحى 2024، بعد أن بلغت الموجة الحارة ذروتها خلال الأيام الماضية.
حالة طقس ثاني وثالث أيام عيد الأضحى 2024
- نهارًا:
- الوجه البحري والقاهرة: شديد الحرارة.
- السواحل الشمالية: حار.
- جنوب سيناء ووسط وجنوب الصعيد: حار مع فرص لأمطار خفيفة رعدية.
- ليلًا:
- أغلب الأنحاء: مائل للحرارة.
- السواحل الشمالية: معتدل.
بيان بدرجات الحرارة خلال ثاني وثالث أيام عيد الأضحى 2024
اليوم الإثنين 17 يونيو.. ثاني أيام عيد الأضحى 2024
- القاهرة والوجه البحري: 37°C (العظمى) / 24°C (الصغرى).
- السواحل الشمالية: 30°C (العظمى) / 23°C (الصغرى).
- جنوب سيناء: 42°C (العظمى) / 30°C (الصغرى).
- شمال الصعيد: 40°C (العظمى) / 28°C (الصغرى).
- جنوب الصعيد: 46°C (العظمى) / 31°C (الصغرى).
غدًا الثلاثاء 18 يونيو.. ثالث أيام عيد الأضحى 2024
- القاهرة والوجه البحري: 37°C (العظمى) / 25°C (الصغرى).
- السواحل الشمالية: 30°C (العظمى) / 22°C (الصغرى).
- جنوب سيناء: 41°C (العظمى) / 30°C (الصغرى).
- شمال الصعيد: 38°C (العظمى) / 26°C (الصغرى).
- جنوب الصعيد: 44°C (العظمى) / 30°C (الصغرى).
نصائح مهمة لتجنب الإجهاد الحراري في ثاني وثالث أيام عيد الأضحى 2024
- شرب الكثير من السوائل لتجنب الجفاف.
- ارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة.
- تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة.
- استخدام واقي الشمس بانتظام.