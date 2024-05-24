بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلم عن نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

ظهرت الآن نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024 للمراحل الابتدائية والإعدادية لمحافظة القاهرة ويوفر موقع وزارة التربية والتعليم رابط الاستعلام عن نتيجة كل من:

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الصف الأول الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الصف الثاني الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس

ويوجد عدة طرق للاستعلام عن نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة، حيث يمكن الاستعلام عن نتيجة الترم الثاني 2024 عبر موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي، ومن خلال موقع الخدمات التعليمية، ومن خلال الهاتف المحمول، وكذلك عبر الخط الساخن وسنوضحهم بالترتيب.

بوابة نتائج التعليم الأساسي لـنتيجة سنوات النقل 2024

الخطوة الأولى: الدخول على بوابة نتائج التعليم الأساسي

الخطوة الثانية: الضغط على "نتائج سنوات النقل".

الخطوة الثالثة: إدخال الرقم القومي للطالب.

الخطوة الرابعة: إدخال الفصل الدراسي (الأول أو الثاني).

الخطوة الخامسة: الضغط على "عرض النتيجة".

الاستعلام عن نتيجة سنوات النقل عبر موقع الخدمات التعليمية

الخطوة الأولى: الدخول على موقع الخدمات التعليمية

الخطوة الثانية: الضغط على "خدمات الطلاب".

الخطوة الثالثة: الضغط على "نتائج سنوات النقل".

الخطوة الرابعة: إدخال الرقم القومي للطالب.

الخطوة الخامسة: إدخال الفصل الدراسي (الأول أو الثاني).

الخطوة السادسة: الضغط على "عرض النتيجة".

نتيجة الصف الرابع الابتدائي عبر الهاتف المحمول

يمكن الاستعلام عن النتائج عبر خدمة الهاتف المحمول التي وفرتها وزارة التربية والتعليم على الرقم (5757).

سيتم إرسال رسالة نصية تحتوي على نتيجة الطالب.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي من خلال خدمة الواتساب

وفرت وزارة التربية والتعليم خدمة الاستعلام عن النتائج عبر تطبيق الواتساب.

الخطوة الأولى: حفظ الرقم (01150004444) على هاتفك.

الخطوة الثانية: إرسال رسالة نصية تحتوي على الرقم القومي للطالب والفصل الدراسي.

سيتم الرد برسالة نصية تحتوي على نتيجة الطالب.

نتيجة الصف الأول الأعدادي الترم الثاني 2024 خلال الاتصال بالخط الساخن

يمكن الاستعلام عن النتائج من خلال الاتصال بالخط الساخن لوزارة التربية والتعليم على الرقم (09000100).