الجمعة 24 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلم عن نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

طلاب المرحلة الابتدائية
طلاب المرحلة الابتدائية

ظهرت الآن نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024 للمراحل الابتدائية والإعدادية لمحافظة القاهرة ويوفر موقع وزارة التربية والتعليم رابط الاستعلام عن نتيجة كل من:

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الصف الأول الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الصف الثاني الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس

 

ويوجد عدة طرق للاستعلام عن نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة، حيث يمكن الاستعلام عن نتيجة الترم الثاني 2024 عبر موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي، ومن خلال موقع الخدمات التعليمية، ومن خلال الهاتف المحمول، وكذلك عبر الخط الساخن وسنوضحهم بالترتيب.

بوابة نتائج التعليم الأساسي لـنتيجة سنوات النقل 2024

الخطوة الأولى: الدخول على بوابة نتائج التعليم الأساسي  

الخطوة الثانية: الضغط على "نتائج سنوات النقل".

الخطوة الثالثة: إدخال الرقم القومي للطالب.

الخطوة الرابعة: إدخال الفصل الدراسي (الأول أو الثاني).

الخطوة الخامسة: الضغط على "عرض النتيجة".

الاستعلام عن نتيجة سنوات النقل عبر موقع الخدمات التعليمية

 

الخطوة الأولى: الدخول على موقع الخدمات التعليمية  

الخطوة الثانية: الضغط على "خدمات الطلاب".

الخطوة الثالثة: الضغط على "نتائج سنوات النقل".

الخطوة الرابعة: إدخال الرقم القومي للطالب.

الخطوة الخامسة: إدخال الفصل الدراسي (الأول أو الثاني).

الخطوة السادسة: الضغط على "عرض النتيجة".

رابط نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم

اعرف نتيجتك.. نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية برقم الجلوس والاسم

نتيجة الصف الرابع الابتدائي عبر الهاتف المحمول

 

يمكن الاستعلام عن النتائج عبر خدمة الهاتف المحمول التي وفرتها وزارة التربية والتعليم على الرقم (5757).

سيتم إرسال رسالة نصية تحتوي على نتيجة الطالب.

 

نتيجة الصف الخامس الابتدائي من خلال خدمة الواتساب

 

وفرت وزارة التربية والتعليم خدمة الاستعلام عن النتائج عبر تطبيق الواتساب.

الخطوة الأولى: حفظ الرقم (01150004444) على هاتفك.

الخطوة الثانية: إرسال رسالة نصية تحتوي على الرقم القومي للطالب والفصل الدراسي.

سيتم الرد برسالة نصية تحتوي على نتيجة الطالب.

 

نتيجة الصف الأول الأعدادي الترم الثاني 2024 خلال الاتصال بالخط الساخن

 

يمكن الاستعلام عن النتائج من خلال الاتصال بالخط الساخن لوزارة التربية والتعليم على الرقم (09000100).

نتيجة سنوات النقل نتيجة الصف الرابع الإبتدائي نتيجة الصف الخامس الابتدائي نتيجة الصف السادس الابتدائي نتيجة الصف الأول الاعدادي نتيجة الصف الثاني الإعدادي موقع وزاره التربيه والتعليم

مواد متعلقة

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم فقط عبر بوابة الثانوية العامة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

بـ 3 طرق عبر بوابة التعليم الأساسي.. الاستعلام عن نتيجة سنوات النقل بالرقم القومي

بوابة التعليم الأساسي.. تعرف على كيفية الاستعلام عن نتائج الصف الخامس الابتدائي

رابط بوابة التعليم الأساسي.. نتائج الطلاب 2024 برقم الجلوس

بوابة التعليم الأساسي.. تعرف على كيفية الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية

الأكثر قراءة

رابط نتيجة تانية إعدادي بالرقم القومي 2024 الترم الثاني

محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بفتح معبر رفح الحدودى أمام المساعدات الإنسانية

برقم جلوسك.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني بجميع المحافظات

روابط جميع المحافظات.. نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

على أنغام "أحلى واحدة" لعزيز مرقة.. دنيا سامى تحتفل بـ ياسمين رئيس

"العدل الدولية" تأمر بوقف عملية رفح.. أول رد فعل من "نتنياهو" على القرار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

الشبكة والصمت الأمريكى

محاسن السنوسي

مصر منحازة لحق الشعب الفلسطينى مهما كلفها الأمر

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «2-2»

أحمد بهاء الدين شعبان

عدالة عوراء

ماجد حبته

سقطة «CNN» الجديدة

د هند جاد

الروح أغلى من الفلوس... معديات الموت

مدحت بشاى

"غزة" فى مواجهة توحش قوى الغدر

منى رجب

مصر تواصل دورها المحورى لإنقاذ الفلسطينيين ووقف الحرب

صور

صلاة الجنازة على شقيق مدحت صالح من مسجد الحصرى بـ6 أكتوبر

أول مباراة فى الدورى بعد الكونفيدرالية.. ممر شرفى للاعبى الزمالك

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 231 للعدوان.. شهداء وجرحى إثر قصف مدفعى وجوى لمنازل وتجمعات الفلسطينيين

الخناق يضيق على إسرائيل.. قراران منتظران من "العدل" و"الجنائية" الدوليتين

الخزانة الأمريكية تحذر من تهديد إسرائيل بوقف التعامل مع البنوك الفلسطينية