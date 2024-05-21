الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بوابة نتائج التعليم الأساسي 2024.. نتيجة سنوات النقل الترم الثاني

طلاب
طلاب

يوفر موقع وزارة التربية والتعليم بوابة نتائج التعليم الاساسي نتيجة الترم الثاني لسنوات النقل في المرحلة الابتدائية والاعدادية لطلبة وطالبات محافظة القاهرة.

وعبر موقع بوابة نتائج التعليم الاساسي يمكن الحصول على كل من:

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 الترم الثاني

نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024 الترم الثاني

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني

نتيجة الصف الاول الاعدادي 2024 الترم الثاني

نتيجة الصف الثاني الاعدادي 2024 الترم الثاني

 

خطوات استعلام عن النتيجة عبر بوابة التعليم الاساسي

 

الوصول إلى بوابة نتائج التعليم الأساسي

اضغط على رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي  

يمكنك أيضًا الوصول إلى البوابة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني:، ثم اختر "بوابة نتائج التعليم الأساسي" من القائمة المنسدلة.

اختيار الخدمة الإلكترونية:

من الصفحة الرئيسية للبوابة، اضغط على أيقونة "الخدمات الإلكترونية".

ثم اختر "نتائج صفوف النقل" من القائمة المنسدلة.

إدخال البيانات المطلوبة:

تأكد من اختيار المرحلة التعليمية (ابتدائي / إعدادي).

حدد العام الدراسي والفصل الدراسي (الأول / الثاني).

أدخل الرقم القومي للطالب.

اضغط على زر "استعلام".

عرض النتيجة:

ستظهر نتيجة الطالب على الشاشة، مع تفصيل درجاته في كل مادة دراسية.

يمكنك طباعة النتيجة أو حفظها كملف PDF.

 

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بوابة نتائج التعليم الأساسي.. نتائج الطلاب بالرقم الجلوس

 

بوابة نتائج التعليم الأساسي برقم الجلوس

توفر بوابة نتائج التعليم الأساسي خدمة إلكترونية سهلة الوصول تسمح للطلاب وأولياء الأمور بالاستعلام نتائج الطلاب بالرقم الجلوس بسهولة ويسر، تهدف البوابة إلى تبسيط عملية الحصول على النتائج وتعزيز الشفافية في النظام التعليمي المصري.

تأكد من إدخال بياناتك بشكل صحيح لتجنب أي أخطاء في عرض النتائج.

إذا واجهت أي صعوبة في الوصول إلى نتائجك، يمكنك الاتصال بمركز دعم الطلاب في مديرية التربية والتعليم التابعة لك.

لينك بوابة نتائج التعليم الأساسى برقم الجلوس 2024

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي بالرقم القومي الترم الثاني 2024

مميزات بوابة نتائج التعليم الأساسي

 

سهولة الاستخدام: يمكن الوصول إلى البوابة من خلال أي متصفح ويب على أي جهاز، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية.

الدقة والموثوقية: يتم تحديث النتائج على البوابة بشكل منتظم ودقيق لضمان حصول الطلاب وأولياء الأمور على المعلومات الصحيحة.

الأمان: تخضع جميع البيانات الموجودة على البوابة لمعايير الأمان الصارمة لضمان حماية خصوصية الطلاب.

الخدمات الإضافية: تقدم البوابة بعض الخدمات الإضافية مثل:

استخراج شهادة بيان نجاح التحويلات المدرسية.

التعرف على مزادات الوظائف المتاحة في وزارة التربية والتعليم.

البحث عن مدارس ابتدائية وإعدادية بالقرب منك.

 

موقع وزاره التربيه والتعليم بوابة نتائج التعليم الأساسي نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 نتيجه الصف الخامس الابتدائي 2024 نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 نتيجه الصف الاول الاعدادي 2024 نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2024

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