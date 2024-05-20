الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لينك بوابة نتائج التعليم الأساسى برقم الجلوس 2024

التعليم الأساسى
التعليم الأساسى

لينك  نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل فى الساعات الماضية.

"الدستور" يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بالموضوع.

لينك بوابة نتائج  التعليم الأساسى برقم الجلوس 2024

انتهت  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى  من كافة امتحانات الترم الثاني 2024 لطلبة وطالبات سنوات النقل للمراحل الصف الرابع الابتدائي – الصف الخامس الابتدائي – الصف السادس الابتدائي – الصف الأول الإعدادي – الصف الثاني الإعدادي، وكذلك  تستعد لبدء وانتهاء امتحانات الترم الثانى للصف الأول والثانى الثانوى بينما تجرى الآن امتحانات الشهادة الإعدادية وفى الـ12 من يونيو تبدا امتحانات الثانوية العامة.

لينك تحميل النماذج الاسترشادية للصف الثاني الإعدادي pdf 2024 الترم الثاني

ومن جانبها اتاحت وزارة التربية والتعليم  والتعليم الفنى نتائج سنوات النقل باستخدام الرقم القومى أو رقم الجلوس  للتلميذ من خلال موقع بوابة نتائج التعليم الأساسى.

وعلى صعيد متصل، بدأ أولياء الأمور في البحث عن نتائج الطلاب بالرقم الجلوس عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي.

لينك بوابة نتائج  التعليم الأساسى برقم الجلوس أو الرقم القومي  2024

للبحث عن نتائج سنوات النقل يرجى اتباع التالي:

الدخول  إلى موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي من خلال الضغط على هذا الرابط:

https://eduserv.cairo.gov.eg/www.cairo.gov.eg/ar/Pages/Investments.aspx?SubmID=15 

ادخال الرقم  القومي للتلميذ أو رقم الجلوس خلال الخانات المخصصة لذلك.

اختيار المرحلة التعليمية من بين الابتدائية أو الإعدادية

اختيار الصف الدراسي من بين:

نتيجة الصف الرابع الابتدائي
نتيجة الصف الخامس الابتدائي 
نتيجة الصف السادس الابتدائي 
نتيجة الصف الأول الإعدادي 
نتيجة الصف الثاني الإعدادي
 

اختر العام الدراسي.
اختر الفصل الدراسي (الأول / الثاني).

الضغط على زر "استعلام".

ستظهر  النتيجة المراد معرفتها  على الشاشة.

 

مميزات بوابة نتائج التعليم الأساسي
 

  • سهولة الاستخدام: يمكن الوصول إلى البوابة من خلال أي متصفح ويب على أي جهاز، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية.
  • الدقة والموثوقية: يتم تحديث النتائج على البوابة بشكل منتظم ودقيق لضمان حصول الطلاب وأولياء الأمور على المعلومات الصحيحة.
  • الأمان: تخضع جميع البيانات الموجودة على البوابة لمعايير الأمان الصارمة لضمان حماية خصوصية الطلاب.
  • الخدمات الإضافية: تقدم البوابة بعض الخدمات الإضافية مثل:
  • استخراج شهادة بيان نجاح التحويلات المدرسية.
  • التعرف على مزادات الوظائف المتاحة في وزارة التربية والتعليم.
  • البحث عن مدارس ابتدائية وإعدادية بالقرب منك.

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