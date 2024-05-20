لينك نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل فى الساعات الماضية.

"الدستور" يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بالموضوع.

لينك بوابة نتائج التعليم الأساسى برقم الجلوس 2024

انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من كافة امتحانات الترم الثاني 2024 لطلبة وطالبات سنوات النقل للمراحل الصف الرابع الابتدائي – الصف الخامس الابتدائي – الصف السادس الابتدائي – الصف الأول الإعدادي – الصف الثاني الإعدادي، وكذلك تستعد لبدء وانتهاء امتحانات الترم الثانى للصف الأول والثانى الثانوى بينما تجرى الآن امتحانات الشهادة الإعدادية وفى الـ12 من يونيو تبدا امتحانات الثانوية العامة.

ومن جانبها اتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نتائج سنوات النقل باستخدام الرقم القومى أو رقم الجلوس للتلميذ من خلال موقع بوابة نتائج التعليم الأساسى.

وعلى صعيد متصل، بدأ أولياء الأمور في البحث عن نتائج الطلاب بالرقم الجلوس عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي.

لينك بوابة نتائج التعليم الأساسى برقم الجلوس أو الرقم القومي 2024

للبحث عن نتائج سنوات النقل يرجى اتباع التالي:

الدخول إلى موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي من خلال الضغط على هذا الرابط:

https://eduserv.cairo.gov.eg/www.cairo.gov.eg/ar/Pages/Investments.aspx?SubmID=15

ادخال الرقم القومي للتلميذ أو رقم الجلوس خلال الخانات المخصصة لذلك.

اختيار المرحلة التعليمية من بين الابتدائية أو الإعدادية

اختيار الصف الدراسي من بين:

نتيجة الصف الرابع الابتدائي

نتيجة الصف الخامس الابتدائي

نتيجة الصف السادس الابتدائي

نتيجة الصف الأول الإعدادي

نتيجة الصف الثاني الإعدادي



اختر العام الدراسي.

اختر الفصل الدراسي (الأول / الثاني).

الضغط على زر "استعلام".

ستظهر النتيجة المراد معرفتها على الشاشة.

مميزات بوابة نتائج التعليم الأساسي



سهولة الاستخدام: يمكن الوصول إلى البوابة من خلال أي متصفح ويب على أي جهاز، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية.

الدقة والموثوقية: يتم تحديث النتائج على البوابة بشكل منتظم ودقيق لضمان حصول الطلاب وأولياء الأمور على المعلومات الصحيحة.

الأمان: تخضع جميع البيانات الموجودة على البوابة لمعايير الأمان الصارمة لضمان حماية خصوصية الطلاب.

الخدمات الإضافية: تقدم البوابة بعض الخدمات الإضافية مثل:

استخراج شهادة بيان نجاح التحويلات المدرسية.

التعرف على مزادات الوظائف المتاحة في وزارة التربية والتعليم.

البحث عن مدارس ابتدائية وإعدادية بالقرب منك.